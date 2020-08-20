快訊

8月24日走馬上任！陳其邁小內閣三位副市長確定了

國徽可以辟邪？那些年，軍中流傳的黨國「鬼話」

老店高記違規使用遭罰78萬 北市：不停用再罰30萬

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
永康街的高記高掛預告熄燈的字條。圖／讀者提供
永康街的高記高掛預告熄燈的字條。圖／讀者提供

擁有70年歷史的「高記（永康店）」2、3樓被北市建管處認定不得商用，從去年起開始開罰，但仍不見店家改善，建管處表示，該目前已通知業者限期停止違規使用，否則將重罰30萬並斷水斷電。

高記郭協理指出，高記在地經營數10年，但建管處近年認定2、3樓為住宅區，不得作商業使用，雖不斷地與營建署溝通，但仍無法有共識。如今將被停水停電，100多位員工生計也受到影響，讓人感覺「政府不食人間煙火」。

建管處指出，高記餐廳於2018年10月期間，經市府公安聯合檢查時，發現該餐廳整棟建築物原核准用途為1樓是「店舖」，2、3樓為「集合住宅」，其營業面積合計約198.5坪，必須申請變更使用執照才合法。

由於該餐廳若要申請變更使用執照，就須增設汽機車停車位、無障礙設施，包含升降設備及無障礙廁所，以及消防安全設備。因合法化成本甚高，業者雖被連續7次處罰，累計78萬元罰鍰，迄今仍未改善。

建管處表示，現已通知業者，限期8月底停止違規使用，否則將祭出建築法重罰30萬元並執行斷水斷電處分。此案為市府公安聯檢抽查的案件，由政風處抽出抽檢場所，因此永康商圈目前僅查出高記違規使用。

1949年於永康街起家的高記，最初只是路邊攤販，但隨著精湛手藝廣受好評，成為台灣代表性的老字號點心餐廳，不僅原創人曾到總統府現場製作接待外賓的點心，也被韓國評選為「10大來台必吃餐廳」之一，上海鐵鍋生煎包、重酥蟹殼黃等點心，皆為店內的招牌料理。

公安 建築 上海

延伸閱讀

七夕看牽牛織女星 北市天文館25日特別開放

北市斥資3.2億打造地下連通道 捷運站直達台大醫院門口

3大賣場室內空品不佳 北市環保局要求改善

全球因疫停課... 柯文哲兒也成疫情受害者

相關新聞

菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前位於菲律賓東邊熱帶擾動，最快周六增強為今年第8號颱風巴威(Bavi)。中央氣象...

近5年來第5起！基隆蝙蝠驗出人畜共通麗沙病毒

農委會家畜衛生試驗所8月14日接獲基隆市動物保護防疫所送檢、民眾在基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲1隻東亞家蝠(Pipis...

老店高記違規使用遭罰78萬 北市：不停用再罰30萬

擁有70年歷史的「高記（永康店）」2、3樓被北市建管處認定不得商用，從去年起開始開罰，但仍不見店家改善，建管處表示，該目...

避免子癲前症讓孕婦送命 長庚找出亞洲孕婦篩檢模組

衛福部國健署統計，2019年孕產婦死亡個案達28人，為歷年最高。造成孕產婦死亡，子癲前症是最常見的原因。長庚醫院發現，台...

氣象局估21日天氣炎熱 4縣市亮高溫燈號

中央氣象局表示，預測明天高溫炎熱，包含台北市等4縣市將亮高溫燈號，有連續出現攝氏36度高溫機率；而位於菲律賓東方海面的熱...

在家乾拌麵／古早蔥拌麵加蛋、台式九香拌麵、川味酸辣小麵

名廚配方公開，讓你在家就能做出一碗碗讓家人念念不忘的「乾拌麵」。駱進漢師傅分享，一碗好吃的乾拌麵：鹹、鮮、酸、甜、辣、麻...

在家乾拌麵／必搭小菜 雜拌皮蛋、紅油高麗菜、醃蘿蔔

吃乾拌麵一定不能忘記配爽口小菜！利用醬汁做出香脆可口的小菜，今天介紹三道：雜拌皮蛋、辣醃蘿蔔、紅油高麗菜，讓餐桌更添加口...

LDCT揪出0.7公分肺部腫瘤 精準定位完成切除

60歲葉女士定期健檢，四年前接受低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查，發現肺部有毛玻璃結節，開始追蹤。今年檢查時，結節從0...

機場搬進旅展現場！TTE主打「偽出國」 離島機+酒2折

2020台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition，簡稱 TTE）將於8/28~31在台北世...

津貼不該依出勤比例 中華郵政：若合理將補發

法院日前判定中華郵政規定請休假超過6天各類津貼依出勤日比例發放並不合理，中華郵政須賠償提告郵差相關津貼。中華郵政今天表示...

家長擔心疫情延遲幼兒施打疫苗 醫師憂影響保護力

受到新冠肺炎疫情影響，許多家長不敢帶孩子到醫療院所施打疫苗，兒童常規疫苗的施打率竟也下降至7成多，花蓮2歲半的施打率只剩...

櫃姊苦難記！洗腎還要養家 手指腫如香腸丟工作

30歲吳姓櫃姊前年洗腎期間工作養家，難以飲食、藥物控制，常吃火腿三明治、肉鬆等高磷食物解決三餐，導致高磷血症，去年底手指...

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。