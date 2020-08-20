老店高記違規使用遭罰78萬 北市：不停用再罰30萬

擁有70年歷史的「高記（永康店）」2、3樓被北市建管處認定不得商用，從去年起開始開罰，但仍不見店家改善，建管處表示，該目前已通知業者限期停止違規使用，否則將重罰30萬並斷水斷電。

高記郭協理指出，高記在地經營數10年，但建管處近年認定2、3樓為住宅區，不得作商業使用，雖不斷地與營建署溝通，但仍無法有共識。如今將被停水停電，100多位員工生計也受到影響，讓人感覺「政府不食人間煙火」。

建管處指出，高記餐廳於2018年10月期間，經市府公安聯合檢查時，發現該餐廳整棟建築物原核准用途為1樓是「店舖」，2、3樓為「集合住宅」，其營業面積合計約198.5坪，必須申請變更使用執照才合法。

由於該餐廳若要申請變更使用執照，就須增設汽機車停車位、無障礙設施，包含升降設備及無障礙廁所，以及消防安全設備。因合法化成本甚高，業者雖被連續7次處罰，累計78萬元罰鍰，迄今仍未改善。

建管處表示，現已通知業者，限期8月底停止違規使用，否則將祭出建築法重罰30萬元並執行斷水斷電處分。此案為市府公安聯檢抽查的案件，由政風處抽出抽檢場所，因此永康商圈目前僅查出高記違規使用。

1949年於永康街起家的高記，最初只是路邊攤販，但隨著精湛手藝廣受好評，成為台灣代表性的老字號點心餐廳，不僅原創人曾到總統府現場製作接待外賓的點心，也被韓國評選為「10大來台必吃餐廳」之一，上海鐵鍋生煎包、重酥蟹殼黃等點心，皆為店內的招牌料理。