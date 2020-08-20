石門水庫洩洪量全台最大 每秒約1萬4千立方公尺

中國三峽大壩昨晚洩洪量達每秒4萬9400立方公尺，創最大出水量。水資局表示，曾文水庫洩洪量最大約每秒1萬2400立方公尺，石門水庫約每秒1萬4100立方公尺，是全台最大。

據湖北廣電「長江雲」App（應用程式）報導，長江三峽大壩今天上午8時出現建成以來最大洪峰，入庫流量達每秒7萬5000立方公尺，現已開啟11孔洩洪，下洩流量達每秒4萬9200立方公尺。

據報導，三峽大壩在昨晚7時50分開啟11孔洩洪，當時的下洩流量達每秒4萬9400立方公尺，是建庫以來最大出水量。

經濟部水利署北區水資源局指出，石門水庫完工時，溢洪道設計放水量為每秒1萬1400立方公尺，其後陸續增設排洪隧道、改建排砂隧道，兩者各增加放水量每秒2400立方公尺及300立方公尺，所以目前水庫最大排水能力為每秒1萬4100立方公尺。

北水局表示，石門水庫的整體設計，有美國投入美援及大壩專業人力參與，具有符合國際規格的設計要求及施工品質，尤其排洪能力設計，已考量集水區最大可能降雨產生的流量，且有操作預留防洪空間的機制，可確保安全無虞。

南區水資源局副局長鄒漢貴指出，曾文水庫溢洪道最大洩洪量超過每秒1萬1345立方公尺，近年增建排砂隧道，增加放水量每秒1070立方公尺，集水區約481萬平方公里，防洪的標準高，水庫相對安全。

鄒漢貴表示，一般人對水庫洩洪有些誤解，水庫防洪作用在於容納集水區的降雨，減緩水直接流到水庫下流造成水患，一般時候水庫洩洪，也是調節性的，不會造成下游災損，但緊急且大量洩洪時，代表雨量過大，下游可能早已淹水，當年莫拉克風災的情況就是這樣。

鄒漢貴指出，台灣水庫的集水區不大，河川水量也小，無法與三峽大壩的洩洪量相比較。