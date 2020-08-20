菲東擾動北上恐增強 一張圖看8號颱風巴威最快周六生成

天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，目前位於菲律賓東邊熱帶擾動，最快周六增強為今年第8號颱風巴威(Bavi)。中央氣象局說，目前各國模式有點分歧，還要持續觀察，不過該擾動北上過程中的確會有增強發展趨勢。

賈新興說，目前位在菲律賓東邊的熱帶擾動90W仍在緩慢的發展中，預估明天有機會發展為熱帶性低氣壓，最快周六下午增強為颱風。周六深夜至下周日清晨通過宮古島至那霸之間，下周三晚上登陸韓國。

至於下周天氣，賈新興說初步以下周二為區隔，下周二之後預測台灣的天氣相對很不穩定，但仍舊有其不確定性因素，關注後續的變化。

氣象預報員葉致均說，各國模式對於該擾動的強度及距離台灣遠近，還有點分歧，只能繼續觀察。

不過葉致均說，北上時確實會有增強發展趨勢，但明顯發展要到琉球海面附近才會繼續。

葉致均說，因為該擾動在周末兩天比較接近台灣，且有增強為熱帶性低氣壓機會，東半部跟南部留意局部短暫陣雨或雷雨。到了午後，各地山區和西半部平地有局部大雨可能。

葉致均說，下周一開始到周四，則轉受西南風影響，中南部整天有局部短暫陣雨，不排除到大雨等級，其他地區則以午後雷陣雨為主。

氣溫部分，周末各地高溫32到35度，比較不會有極端高溫出現。下周一起受西南風影響，中南部高溫略降，約32到33度，其他地區則是34到35度。