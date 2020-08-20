近5年來第5起！基隆蝙蝠驗出人畜共通麗沙病毒

農委會家畜衛生試驗所8月14日接獲基隆市動物保護防疫所送檢、民眾在基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲1隻東亞家蝠(Pipistrellus abramus)，經檢出台灣蝙蝠麗沙病毒。

防檢局表示，麗沙病毒不是法定動物傳染病，但有人畜共通風險，目前沒有人類感染案例。

防檢局已通報疾病管制署、林務局、蝙蝠保育團體及動物防疫機關共同宣導防範，並加強發現地點蝙蝠採樣及疫情調查，請民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會。

防檢局表示，麗沙病毒共有16種基因型，狂犬病病毒rabies virus(RABV)為第1基因型麗沙病毒，依據畜衛所檢驗報告顯示，本次檢出的麗沙病毒，與我國曾於105年至107年間分別於台南市、雲林縣及宜蘭縣東亞家蝠檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，顯示本病例所檢出之病毒屬台灣蝙蝠麗沙病毒。

防檢局表示，民國105年至107年間自3隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒，另於106年6月於新北市拾獲絨山蝠檢出一新型麗沙病毒，至今已累計檢出5例蝙蝠麗沙病毒案例。

蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，防檢局提醒民眾無論於何處，若發現倘衰弱或死亡蝙蝠，切勿自行接觸，並請通報當地動物防疫機關鞥，或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢，如遭蝙蝠抓咬傷時，應立即就醫評估施打人用疫苗。

防檢局表示，基隆蝙蝠案例，病毒雖非屬狂犬病病毒，家中寵物施打狂犬病疫苗仍可以產生交叉保護效果，民眾務必遵守「二不一要」原則，不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)，要每年帶家中犬貓，及人工飼養陸生食肉目動物注射狂犬病疫苗。