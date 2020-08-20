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避免子癲前症讓孕婦送命 長庚找出亞洲孕婦篩檢模組

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北長庚醫院產科主任蕭勝文呼籲，孕婦在懷孕11周到13周施行第一孕期唐氏症篩檢時，可一併篩檢子癲前症。圖／長庚醫院提供
台北長庚醫院產科主任蕭勝文呼籲，孕婦在懷孕11周到13周施行第一孕期唐氏症篩檢時，可一併篩檢子癲前症。圖／長庚醫院提供

衛福部國健署統計，2019年孕產婦死亡個案達28人，為歷年最高。造成孕產婦死亡，子癲前症是最常見的原因。長庚醫院發現，台灣孕婦體重與胎盤重量遠低於歐美，現行風險指標皆以歐美數值為標準，導致篩檢精準度降低，長庚與亞洲6國合作蒐集資料，成立亞洲孕婦特有資料庫，將能大幅提升子癲前症的篩檢機率。

子癲前症俗稱「妊娠高血壓」，是令孕產婦聞風喪膽的疾病。台北長庚醫院婦產科系主任洪泰和表示，子癲前症指懷孕20周後，孕婦出現高血壓，同時合併蛋白尿或肺積水、上腹痛、肝腎功能異常、血小板低下，嚴重頭痛或視力模糊等症狀，通常與胎盤功能不良有關。

台北長庚醫院產科主任蕭勝文表示，子癲前症對於孕婦的影響，是產後比一般人罹患心血管、中風、慢性高血壓、腎臟等疾病機率高；子癲前症也容易早產、胎盤早期剝離，容易造成胎兒發展遲緩，甚至導致死胎。

避免子癲前症，可找出高風險族群進行篩檢，包含高齡、試管嬰兒、懷雙胞胎等。不過，蕭勝文指出，台灣使用的篩檢模組以歐美資料庫為主，偵測率為七成。

進一步檢視篩檢模組發現，歐美的孕產婦光是BMI值就與台灣孕產婦相差甚遠，台灣孕產婦BMI值約23、歐美約27，蕭勝文表示，BMI值就足以影響血壓高低判定。

長庚研究團隊與香港中文大學合作，結合中國、印度、日本、新加坡、泰國等11個醫學中心隊進行研究，總共收案懷孕11到13周產婦4023名，皆為懷單胞胎。

結果發現，亞洲孕產婦的胎盤生長因子與歐美相差11％，此研究成果也發表在今年8月婦產科權威期刊「婦產科超音波（Ultrasound in Obstetrics and Gynecology）」中。

蕭勝文表示，孕婦若在11周到13周施行第一孕期唐氏症篩檢時，也可同時接受子癲前症的篩檢，一旦發現屬於子癲前症高危險群，應於16周前每日服用低劑量阿斯匹靈，可大幅減少8成以上發生早產子癲前症的發生率。

孕婦 長庚

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