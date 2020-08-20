快訊

【今日精摘】男弒母剁頭扔下樓改判無罪／台股大跳水跌416點

中職震撼彈！吳德威請辭味全龍領隊 任中傑暫代職務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家乾拌麵／古早蔥拌麵加蛋、台式九香拌麵、川味酸辣小麵

聯合報 / 文／駱進漢
古早味蔥拌麵加滷蛋。圖／幸福文化提供
古早味蔥拌麵加滷蛋。圖／幸福文化提供

名廚配方公開，讓你在家就能做出一碗碗讓家人念念不忘的「乾拌麵」。駱進漢師傅分享，一碗好吃的乾拌麵：鹹、鮮、酸、甜、辣、麻、香缺一不可，搭配自己調製黃金比例的醬汁，與麵體充分混合，熱呼呼一拌就吃，太療癒了。

【古早味蔥拌麵加滷蛋】

● 做醬：香蔥醬

材料：紅蔥頭200 克、豬油200 克

調味料：醬油50 克、米酒50 克、橄欖油150 克、白細砂糖30 克

古早味蔥拌麵：香蔥醬製作。圖／幸福文化提供
古早味蔥拌麵：香蔥醬製作。圖／幸福文化提供
香蔥醬。圖／幸福文化提供
香蔥醬。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 先將紅蔥頭切片，放入有橄欖油的熱鍋中。再放入豬油丁，以小火慢慢炒香至金黃色。

2. 再加入醬油、米酒、白細砂糖拌勻入味，即可調成醬汁。

● TIPS

1. 請選購本土紅蔥頭製作這道醬，因水分較少，香氣較足。進口的紅蔥頭水分較多，油炸時較濕軟，不容易炸酥，而且香氣較不足。

2. 香蔥頭以小火油炸，約2 ∼ 3 分鐘顏色變成金黃即可撈起。

● 拌麵

麵體 白麵250 克

醬料 香蔥醬2 大匙

配料 豆芽菜30 克、韭菜30 克、滷蛋1 顆

● 做法

1. 豆芽菜及韭菜皆燙熟，蛋煮成滷蛋，備用。

2. 將白麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入香蔥醬即可。

3. 最後放入擺盤配料豆芽菜、韭菜及滷蛋即可。

【川味酸辣小麵】

川味酸辣小麵。圖／幸福文化提供
川味酸辣小麵。圖／幸福文化提供

● 做醬：酸辣醬

材料：蒜頭5 個、青蔥2 支、冬菜10 克、花椒面少許、橄欖油2 大匙

調味料：甜麵醬2大匙、白醋3大匙、香油1大匙、辣油2大匙、高湯3大匙

川味酸辣小麵：酸辣醬製作。圖／幸福文化提供
川味酸辣小麵：酸辣醬製作。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 將蒜頭磨成泥，青蔥、冬菜切末，備用。

2. 鍋中加入2 大匙油，將蒜泥、冬菜末炒香，放入甜麵醬、高湯3 大匙煮開，再加入白醋、香油和辣油煮滾，最後加入蔥末即可。

● 拌麵

麵體 白麵250 克

醬料 酸辣醬2 大匙

配料 韭菜50 克、蔥花20 克、冬菜10 克

● 做法

1. 韭菜燙熟，青蔥切花，備用。

2. 將白麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入酸辣醬即可。

3. 最後放入擺盤配料韭菜、冬菜和蔥花即可。

【台式九香拌麵】

台式九香拌麵。圖／幸福文化提供
台式九香拌麵。圖／幸福文化提供

● 做醬：九層塔醬

材料：九層塔200 克、蒜頭50 克、米酒50 克

調味料：沙拉油100 克、白細砂糖10 克、鹽10 克

台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供
台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供
台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供
台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 先將沙拉油50 克、九層塔、蒜頭放入料理機打成泥。

2. 將剩下的沙拉油50 克入鍋加熱後，放入九層塔醬一起炒香，最後再加入白細砂糖、鹽、米酒拌勻入味即可。

● 拌麵

麵體 寬麵250 克

醬料 九層塔醬2 大匙

配料 豆芽菜30 克、韭菜30 克、水波蛋1 顆

● 做法

1. 豆芽菜及韭菜皆燙熟，蛋煮成水波蛋，備用。

2. 將寬麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入九層塔醬即可。

3. 最後放入擺盤配料豆芽菜、韭菜、水波蛋即可。

【以上摘文選自《在家乾拌麵》、作者：駱進漢、圖文：幸福文化提供、整理：記者柯意如】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

書名／《在家乾拌麵》、作者／駱進漢、圖／幸福文化提供
書名／《在家乾拌麵》、作者／駱進漢、圖／幸福文化提供

橄欖油

延伸閱讀

在家乾拌麵／必搭小菜 雜拌皮蛋、紅油高麗菜、醃蘿蔔

紅、白蘿蔔一起煮，竟會讓營養流失！11種「配食地雷」你踩了幾個？

相關新聞

近5年來第5起！基隆蝙蝠驗出人畜共通麗沙病毒

農委會家畜衛生試驗所8月14日接獲基隆市動物保護防疫所送檢、民眾在基隆市暖暖區碇內抽水站附近拾獲1隻東亞家蝠(Pipis...

櫃姊苦難記！洗腎還要養家 手指腫如香腸丟工作

30歲吳姓櫃姊前年洗腎期間工作養家，難以飲食、藥物控制，常吃火腿三明治、肉鬆等高磷食物解決三餐，導致高磷血症，去年底手指...

避免子癲前症讓孕婦送命 長庚找出亞洲孕婦篩檢模組

衛福部國健署統計，2019年孕產婦死亡個案達28人，為歷年最高。造成孕產婦死亡，子癲前症是最常見的原因。長庚醫院發現，台...

氣象局估21日天氣炎熱 4縣市亮高溫燈號

中央氣象局表示，預測明天高溫炎熱，包含台北市等4縣市將亮高溫燈號，有連續出現攝氏36度高溫機率；而位於菲律賓東方海面的熱...

在家乾拌麵／古早蔥拌麵加蛋、台式九香拌麵、川味酸辣小麵

名廚配方公開，讓你在家就能做出一碗碗讓家人念念不忘的「乾拌麵」。駱進漢師傅分享，一碗好吃的乾拌麵：鹹、鮮、酸、甜、辣、麻...

在家乾拌麵／必搭小菜 雜拌皮蛋、紅油高麗菜、醃蘿蔔

吃乾拌麵一定不能忘記配爽口小菜！利用醬汁做出香脆可口的小菜，今天介紹三道：雜拌皮蛋、辣醃蘿蔔、紅油高麗菜，讓餐桌更添加口...

LDCT揪出0.7公分肺部腫瘤 精準定位完成切除

60歲葉女士定期健檢，四年前接受低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查，發現肺部有毛玻璃結節，開始追蹤。今年檢查時，結節從0...

機場搬進旅展現場！TTE主打「偽出國」 離島機+酒2折

2020台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition，簡稱 TTE）將於8/28~31在台北世...

津貼不該依出勤比例 中華郵政：若合理將補發

法院日前判定中華郵政規定請休假超過6天各類津貼依出勤日比例發放並不合理，中華郵政須賠償提告郵差相關津貼。中華郵政今天表示...

家長擔心疫情延遲幼兒施打疫苗 醫師憂影響保護力

受到新冠肺炎疫情影響，許多家長不敢帶孩子到醫療院所施打疫苗，兒童常規疫苗的施打率竟也下降至7成多，花蓮2歲半的施打率只剩...

雨彈又來了！ 對流雲系發展旺盛 7縣市大雨特報

中央氣象局針對7縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天雲林至台南、南投地區及高屏山區有局...

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

一名郵差2月向中華郵政討5259元津貼，6月獲判勝訴，成功以小蝦米之姿對抗大鯨魚。消息一出，有中華郵政員工表示，符合上述...

熱門新聞

獨／永康街70年老店「高記」熄燈！業者嘆：要被斷水斷電

小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

小心引好兄弟嫉妒！鬼月8大感情禁忌 別說愛死你、避開視訊

元氣的一天／天時下最夯減肥法 哪種最有效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。