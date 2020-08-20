在家乾拌麵／古早蔥拌麵加蛋、台式九香拌麵、川味酸辣小麵

名廚配方公開，讓你在家就能做出一碗碗讓家人念念不忘的「乾拌麵」。駱進漢師傅分享，一碗好吃的乾拌麵：鹹、鮮、酸、甜、辣、麻、香缺一不可，搭配自己調製黃金比例的醬汁，與麵體充分混合，熱呼呼一拌就吃，太療癒了。

【古早味蔥拌麵加滷蛋】

● 做醬：香蔥醬

材料：紅蔥頭200 克、豬油200 克

調味料：醬油50 克、米酒50 克、橄欖油150 克、白細砂糖30 克

古早味蔥拌麵：香蔥醬製作。圖／幸福文化提供 香蔥醬。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 先將紅蔥頭切片，放入有橄欖油的熱鍋中。再放入豬油丁，以小火慢慢炒香至金黃色。

2. 再加入醬油、米酒、白細砂糖拌勻入味，即可調成醬汁。

● TIPS

1. 請選購本土紅蔥頭製作這道醬，因水分較少，香氣較足。進口的紅蔥頭水分較多，油炸時較濕軟，不容易炸酥，而且香氣較不足。

2. 香蔥頭以小火油炸，約2 ∼ 3 分鐘顏色變成金黃即可撈起。

● 拌麵

麵體 白麵250 克

醬料 香蔥醬2 大匙

配料 豆芽菜30 克、韭菜30 克、滷蛋1 顆

● 做法

1. 豆芽菜及韭菜皆燙熟，蛋煮成滷蛋，備用。

2. 將白麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入香蔥醬即可。

3. 最後放入擺盤配料豆芽菜、韭菜及滷蛋即可。

【川味酸辣小麵】

川味酸辣小麵。圖／幸福文化提供

● 做醬：酸辣醬

材料：蒜頭5 個、青蔥2 支、冬菜10 克、花椒面少許、橄欖油2 大匙

調味料：甜麵醬2大匙、白醋3大匙、香油1大匙、辣油2大匙、高湯3大匙

川味酸辣小麵：酸辣醬製作。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 將蒜頭磨成泥，青蔥、冬菜切末，備用。

2. 鍋中加入2 大匙油，將蒜泥、冬菜末炒香，放入甜麵醬、高湯3 大匙煮開，再加入白醋、香油和辣油煮滾，最後加入蔥末即可。

● 拌麵

麵體 白麵250 克

醬料 酸辣醬2 大匙

配料 韭菜50 克、蔥花20 克、冬菜10 克

● 做法

1. 韭菜燙熟，青蔥切花，備用。

2. 將白麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入酸辣醬即可。

3. 最後放入擺盤配料韭菜、冬菜和蔥花即可。

【台式九香拌麵】

台式九香拌麵。圖／幸福文化提供

● 做醬：九層塔醬

材料：九層塔200 克、蒜頭50 克、米酒50 克

調味料：沙拉油100 克、白細砂糖10 克、鹽10 克

台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供 台式九香拌麵：九層塔醬製作。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 先將沙拉油50 克、九層塔、蒜頭放入料理機打成泥。

2. 將剩下的沙拉油50 克入鍋加熱後，放入九層塔醬一起炒香，最後再加入白細砂糖、鹽、米酒拌勻入味即可。

● 拌麵

麵體 寬麵250 克

醬料 九層塔醬2 大匙

配料 豆芽菜30 克、韭菜30 克、水波蛋1 顆

● 做法

1. 豆芽菜及韭菜皆燙熟，蛋煮成水波蛋，備用。

2. 將寬麵放入鍋中煮至3 分鐘熟透撈出，瀝乾水分，拌入九層塔醬即可。

3. 最後放入擺盤配料豆芽菜、韭菜、水波蛋即可。

【以上摘文選自《在家乾拌麵》、作者：駱進漢、圖文：幸福文化提供、整理：記者柯意如】

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