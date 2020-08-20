在家乾拌麵／必搭小菜 雜拌皮蛋、紅油高麗菜、醃蘿蔔

吃乾拌麵一定不能忘記配爽口小菜！利用醬汁做出香脆可口的小菜，今天介紹三道：雜拌皮蛋、辣醃蘿蔔、紅油高麗菜，讓餐桌更添加口感與風味，跟著大廚來做一點都不難，吃麵配粥都很棒喔。

【濃郁勁辣的可口小菜：雜拌皮蛋】

● 材料

皮蛋2 個、蒜花生50 克、蒜頭20 克、蒜苗1支、紅辣椒1 支、青蔥2 支、香菜30 克

● 調味料

辣油2 大匙、醬油1大匙、醬油膏1大匙、香油1 大匙、白醋1 大匙、白細砂糖1大匙

雜拌皮蛋。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 將皮蛋切丁，蒜苗、青蔥和紅辣椒切花，蒜頭切末，備用。

2. 準備一個大碗放入切好的皮蛋、蒜苗、蔥花及紅辣椒，再放入全部的調味料攪拌均勻入味，最後放入蒜花生和香菜即可。

【又辣又脆夠味爽口：紅油高麗菜】

● 材料

高麗菜乾150 克、蒜頭3個、紅辣椒1支、蔥花適量

● 調味料

豆瓣醬2 大匙、白細砂糖1大匙、香油1大匙

紅油高麗菜。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 高麗菜乾泡水軟化後，瀝乾水分備用。

2. 蒜頭和紅辣椒切末備用。

3. 高麗菜乾放入碗中，加入蒜末、紅辣椒末及全部調味料，一起攪拌均勻入味，撒上蔥花即可盛盤。

【飯麵百搭的即食小菜：醃蘿蔔】

● 材 料

白蘿蔔300 克、蒜頭5克、紅辣椒2支

● 調味料

豆瓣醬2 大匙、白細砂糖1大匙、香油1大匙、醬油1大匙

醃蘿蔔。圖／幸福文化提供

● 做法

1. 先將白蘿蔔切條，加鹽1 小匙醃一下，再沖水去鹽，壓乾水分備用。

2. 將蒜頭切末，紅辣椒切花，和豆瓣醬一起放入鍋中炒出油亮色後，冷卻備用。

3. 白蘿蔔加入炒好的豆瓣醬、白細砂糖、香油和醬油拌勻，泡置2小時即可。

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