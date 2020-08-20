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LDCT揪出0.7公分肺部腫瘤 精準定位完成切除

聯合報 / 記者楊雅棠／ 台北即時報導
徐博奎示範電磁導航精準定位切除手術。記者楊雅棠／攝影
徐博奎示範電磁導航精準定位切除手術。記者楊雅棠／攝影

60歲葉女士定期健檢，四年前接受低劑量胸部電腦斷層（LDCT）檢查，發現肺部有毛玻璃結節，開始追蹤。今年檢查時，結節從0.6公分變成0.7公分，決定直接切除，在台北榮總接受手術後，病理報告顯示為原位肺腺癌，術後恢復良好，隔日出院。

肺癌有新國病之稱，也是醫療支出最高、死亡率最高、晚期發現比率最高的癌症。台北榮總胸腔外科主任許瀚水表示，每年肺癌新確診約一萬三千多人，死亡人數約九千多人，透過LDCT檢查可發現患者有微小的結節，多數僅需追蹤即可，通常0.8至1公分或醫師懷疑為惡性，才需要切除。

收治葉女士的北榮胸腔外科主治醫師徐博奎表示，過去肺癌被視為不治之症，因為當出現症狀，透過X光檢查時，已是第二、三期，甚至轉移。近年因LDCT可作為早期肺癌檢查的工具，在腫瘤尚小且初期時就發現，此時發現還是第一期，切除病灶後存活率高達90％以上。

由於透過LDCT抓出的腫瘤通常比較小，若進行切除手術，精準定位非常重要。徐博奎表示，台北榮總利用電磁導航精準定位，先用螢光綠染色對病灶做清楚定位標記，從體外穿刺也可以像開車導航一樣，設定路線，導引支氣管鏡在錯綜複雜的氣管分枝到達目標病灶。

除了精準定位，許瀚水表示，過去切除腫瘤，必須先到檢查室進行定位，再回到病房等待，轉至手術室進行手術。目前電磁導航精準定位切除手術則可直接在開刀房完成病灶定位和切除，一站式完成，且微創手術傷口小，過去手術時間需五至六小時，現在縮減為二至三小時，住院時間也從一周縮短為三至五天。

不過，此項手術健保常不給付，屬於自費項目，約需花費十萬元。許瀚水表示，北榮引進電磁導航系統已兩年，服務超過百位病友。

葉女士（右二）與北榮胸腔外科團隊合影，左起副院長陳威明、胸腔外科主任許瀚水、胸腔外科主治醫師徐博奎。記者楊雅棠／攝影
葉女士（右二）與北榮胸腔外科團隊合影，左起副院長陳威明、胸腔外科主任許瀚水、胸腔外科主治醫師徐博奎。記者楊雅棠／攝影

肺癌 腫瘤

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