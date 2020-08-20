深度體驗機坪作業 桃機樂友會9-10月加開9梯次

受到新冠肺炎影響，桃園機場跑到使用率偏低，也意外促成「出發吧！桃機樂友會」讓民眾可以到機坪親眼目睹並接受地勤教官的專業導覽，暑假期間就超過5,000人次來桃園機場體驗，為了讓更多民眾可以參與，桃園機場公司與桃園市國機場產業發展協會決定加開9-10月每周六共計9梯次，明天（21日）10時起開始上網報名。

桃機公司表示，樂友會第二期從9月5日起至10月31日止，日期選在每個週六，每梯次限額400位，每人報名費用1,000元，國小12歲以下優惠價800元，精心設計的套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還加碼贈送最受期待的東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動，預計在年底公布得獎名單。