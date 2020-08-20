聽新聞
test
0:00 / 0:00
深度體驗機坪作業 桃機樂友會9-10月加開9梯次
受到新冠肺炎影響，桃園機場跑到使用率偏低，也意外促成「出發吧！桃機樂友會」讓民眾可以到機坪親眼目睹並接受地勤教官的專業導覽，暑假期間就超過5,000人次來桃園機場體驗，為了讓更多民眾可以參與，桃園機場公司與桃園市國機場產業發展協會決定加開9-10月每周六共計9梯次，明天（21日）10時起開始上網報名。
桃機公司表示，樂友會第二期從9月5日起至10月31日止，日期選在每個週六，每梯次限額400位，每人報名費用1,000元，國小12歲以下優惠價800元，精心設計的套裝行程包括主題候機室導覽、空側管制區機坪巡禮、機場候機貴賓室精緻餐飲、完稅精品特賣、觀景台賞機看夕陽，還加碼贈送最受期待的東北亞、紐澳來回機票等「心跳蹦蹦」抽獎活動，預計在年底公布得獎名單。
為了防疫安全，將要求參加民眾佩戴口罩，並配合航廈入口紅外線體溫偵測，航廈內空調24小時運轉，家中有長輩或小朋友參加可備薄外套。參加者在活動前14日內（含）)需無出入境紀錄，活動設有最低成團人數，主辦單位保留併團及退費的權利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言