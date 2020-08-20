機場搬進旅展現場！TTE主打「偽出國」 離島機+酒2折

2020台北國際觀光博覽會（Taipei Tourism Exposition，簡稱 TTE）將於8/28~31在台北世貿一館登場，主打「偽出國」主題館，館內搭建機場與景點，可以「登機」體驗；另將首創的Ai行李機器人、機器手臂寄放、APP自動開門等搬進展場。現場同樣大打折扣戰，一日遊行程下殺299元，住宿券3折起、星級餐券半價，最吸睛的還有離島「機＋酒」2折。

2020台北國際觀光博覽會至今邁入第14年，往年在5月舉辦，今年因疫情延後至8月登場。因時值暑假尾聲，業者主打中秋與雙十，甚至有人詢問跨年商品，飯店則主推餐券，「安心旅遊補助」也成加碼話題。主辦單位表示，預估將有超過25萬人次參展。

2020年勢必是「國民旅遊年」，各旅行社主打親子、煙火、秘境、打卡景點4大主題，為鼓勵民眾到現場觀展，可樂旅遊首推旅展限量一日遊299元的行程，共有4條主題路線，每線限定80名；此外，中秋雙十搶先購可享第二人最高折1千元，為了區隔市場，首推國慶煙火遊嘉南3日，賣點是「可以穿著浴衣賞煙花」。

雄獅旅遊全面聚焦國旅，經營企劃總經理楊文彬指出，雄獅的「璽品」系列首次走進旅展，主打高端、特色、「不二價」的主題遊程，目前有16條路線，旅展主推璽品阿里山2日，與別不同處在於「阿里山小火車包列」，10~11月秋景包下專列，4節車廂有專人導覽，定點停靠處還可品茶、喝咖啡，入住景區一房難求的「阿里山賓館」，品嘗在地食材客製化的無菜單料理，2日團費17,800元。

此外，雄獅旅遊在旅展現場也有「森林系列」一日遊程499元；觀光巴士、島商品等促銷優惠，星夢遊輪的離島假期澎湖、馬祖各3天2夜，旅展價2,700元起。

星級飯店則搶推餐券，台北福華飯店在旅展首度開賣每日限量30套的「彩虹自助餐券」，雙人晚餐對折價1,210元。另有中式桌菜10人餐券萬元有找，下殺55折，不少廠商延後舉辦春酒，此券CP值高，詢問度也超高。

「添好運」則開賣奶黃月餅6入588元，以及一次購買50張餐券，送200元抵用券及下午茶券15張，現省11,000元。「星全安」有各大飯店餐券促銷，最低3折起，以北投老爺Pure法式餐廳吃飯贈泡湯為例，原價1,816元、特價539元。