家長擔心疫情延遲幼兒施打疫苗 醫師憂影響保護力

受到新冠肺炎疫情影響，許多家長不敢帶孩子到醫療院所施打疫苗，兒童常規疫苗的施打率竟也下降至7成多，花蓮2歲半的施打率只剩下一半。門諾醫院小兒科醫師楊子毅表示，疫苗延後施打或不打，會影響保護力，尤其半歲以後的小朋友，生病的風險會相對提高，建議父母應讓孩子按時接種疫苗。

楊子毅指出，新生兒因有母親懷孕時給的抗體，出生後對於許多疾病能有免疫力，但抗體會在寶寶6個月大後逐漸消失。因此，嬰幼兒每一兩個月就得按照疫苗手冊時程，注射疫苗建立疾病的長久免疫力。若寶寶在滿6個月大時仍無法打完應注射的疫苗，可能提高感染各種疾病風險，如B型肝炎、破傷風、百日咳、B型嗜血桿菌、小兒痲痹等。

疫苗延期施打保護力會打折，甚至有的疫苗有年齡限制。楊子毅說，以輪狀口服疫苗為例，須在6個月大以前服用完畢，由於輪狀口服疫苗易有腸套疊併發症，因此超過6個月以上幼兒，不建議服用，以免增加腸套疊風險。但輪狀病毒是兒童急性腸胃炎最重要的原因，對抗輪狀病毒最有效的預防方式是施打疫苗，勿讓孩童因未準時給予疫苗將暴露於感染風險環境中。

醫師表示，嬰幼兒至小學前，常規疫苗的注射最少19針，以花蓮縣來看，出生2個月嬰幼兒疫苗施打率約為95%，幼童至2歲半時的施打率降至56%左右。隨著孩子年齡的增長，環境適應力提升，家長未按時讓孩子注射疫苗的比率反而增加，儘管小學就學前仍須將該注射疫苗施打完成，但延後施打或是補打的效果不一定如預期，建議準時施打各類疫苗，才能加強保護力。