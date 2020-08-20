櫃姊苦難記！洗腎還要養家 手指腫如香腸丟工作

30歲吳姓櫃姊前年洗腎期間工作養家，難以飲食、藥物控制，常吃火腿三明治、肉鬆等高磷食物解決三餐，導致高磷血症，去年底手指、腳趾等處關節、血管鈣化嚴重，腫如香腸，健康出問題，無法工作，更無力負擔自費降磷藥物，一次跌倒造成右股骨頭骨折，換成人工髖股關節，這讓她痛定思痛，今年2月切除副甲狀腺，術後配合飲食節制、自費磷結合劑治療，四肢等處鈣化明顯改善 。

台中榮總腎臟科主任陳呈旭說明，這名吳姓病患16歲罹紅斑狼瘡，前年因狼瘡腎炎開始接受腹膜透析洗腎，但難以飲食控制，例如攝取高磷食物，包括加工食品、動物內臟、肉類、堅果、牛奶等，又沒有正確服藥控制，造成四肢等多處鈣磷沉積，去年底短暫改為血液透析，但未能改善鈣磷沉積，後因副甲狀腺機能亢進造成腎骨病變及骨質疏鬆，一次跌倒後造成右股骨頭骨折。

台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，慢性腎衰竭病患隨著腎功能的下降，會發生低血鈣與高血磷。病人的高血磷除了併發低血鈣、心率不整，也會出現骨質缺乏、血管鈣化、副甲腺機能亢進，以及軟組織鈣化的問題，洗腎對於血磷清除有限，患者需服用磷結合劑。

蔡尚峰指出，磷結合劑分成含鈣、不含鈣，其中含鈣的磷結合劑長期服用會使鈣磷沈積在血管與軟組織中，增加心血管疾病風險，死亡率增22%，以及腸胃道不適副作用。不含鈣的磷結合劑需自費使用，每個月動輒花費上千元，令患者裏足不前。