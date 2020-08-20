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雨彈又來了！ 對流雲系發展旺盛 7縣市大雨特報

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。圖／聯合報系資料照
氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。圖／聯合報系資料照

中央氣象局針對7縣市發布大雨特報。氣象局說，受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天雲林至台南、南投地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，西半部高溫炎熱，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

7縣市大雨特報。圖／氣象局提供
7縣市大雨特報。圖／氣象局提供

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