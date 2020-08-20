小郵差告贏中華郵政討回逾5000津貼 恐掀萬人討薪風暴

一名郵差2月向中華郵政討5259元津貼，6月獲判勝訴，成功以小蝦米之姿對抗大鯨魚。消息一出，有中華郵政員工表示，符合上述狀況的內、外勤員工逾2萬人，恐掀起討薪風暴。台灣郵政產業工會則表示最快9月會有十多名幹部提集體訴訟。對此，中華郵政公司說，目前已在研究該案，並做檢討處理和規畫，無須靠集體訴訟解決。

根據台北地方法院民事判決文顯示，該員工2005年2月17日至2006年1月16日間受僱於被告公司擔任半日制定期約僱人員，任職於台北市內湖郵局；同年1月17日起改以半日制不定期內勤約僱人員、原職原單位續僱；2011年間經被告公司甄試合格正式錄用，同年6月30日簽立從業人員勞動契約書，約定自該日起伊受僱於被告公司擔任台北郵局專業職外勤郵件投遞收攬人員迄今。

判決文顯示，公司應給工資項目包括本薪、收投加給、駕駛加給、全勤獎金、銀管津貼，前揭工資項目均為該員提供勞務對價。2017年度該員尚有三天特休未休，中華郵政僅給付特休折算工資3516元；2019年度尚有五天特休未休，公司僅給付6810元，未計入前述工資項目中之收投加給、駕駛加給、全勤獎金、銀管津貼，使2017年度特休工資短少827元，2019年特休工資短少1452元。

另外，該員工於去年1月間依勞基法休1月1日國定假日，並於同年月5、6、12、13、20、26、27日休天周末，同年月9、10、23、25、30、31休六天特休，合計休假14日、到勤17日。可是當月收投加給僅給付2023元，短少1548元、駕駛加給僅給付1853元，短少1432元，前揭2項合計短付2,980元，合計中華郵政共短付5293元。依勞基法提起訴訟，最後判決中華郵政應給付該員工5259元。

對此，台灣郵政產業工會副理事長陳廣志說，以外勤來講，駕駛津貼、收投津貼、全勤獎金、銀管津貼等四類津貼應屬經常性薪資，但卻被忽略，中華郵政長年規避本薪問題。

陳廣志說，隨著6月有員工勝訴，目前已經找律師討論集體訴訟，會先以工會幹部為主，預計超過十人。至於將索討的金額，因為每個員工職務、進來郵局時間都不同，尚無法有具體計算。屆時舉證略為困難，會請中華郵政提供相關資料給法院。

中華郵政公司副總經理郭純陽則說，該案屬於個案判決，會去檢視該案透露出來的法律觀點是否適用在全部員工，如果是的話，會考慮照判決來全面實施，反之就是以個案處理。

郭純陽說，所有薪資結構都依法辦理，判決文所顯示的都在了解中，也會做規畫跟檢討，不需要工會靠集體訴訟解決。