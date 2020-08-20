食品新制將上路 特定疾病配方食品放寬魚油含量

魚油中富含的EPA及DHA在人體健康中扮演重要角色，尤其能增加癌症病患在手術期間得營養支持，因此衛福部食藥署今預告「食品原料魚油之使用限制」，擬放寬魚油在「特定疾病配方食品」的每日食用量限制，從兩公克提升至五公克，新制預計年底上路。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，魚油是好的油脂，一般民眾食用可降低血中三酸甘油脂，一般常作為膠囊狀的營養補充品。但考量一般人仍會從其他日常飲食來源攝取到魚油中的EPA及DHA，因此過去訂定每日食用上限為兩公克。

馬偕醫院營養醫學中心副主任蔡一賢表示，魚油中富含Omega-3，當中主要成分為EPA及DHA，對抗發炎、心血管疾病、關節炎等都有好處。但心血管疾病患者或是洗腎患者在服用抗凝血劑，若服用高劑量魚油，則可能因為交互作用而有不正常出血。

近年國際研究則發現，癌症病患適當補充魚油，可以改善病患的厭食感，並在手術前後維持體重、增加食慾，可提升整體生活品質。

廖家鼎說，考量癌症患者營養需求與安全性，因此未來經衛福部核准的「特定疾病配方食品」，魚油原料的每日食用量從兩公克提升至五公克。

除了魚油規範新制，食藥署也增加咖啡葉可作為食品原料，當作沖泡茶飲使用。

廖家鼎表示，咖啡葉並非咖啡樹傳統供食用的部位，過去僅有咖啡豆可做為食品原料，用於沖煮咖啡。但國際間如中南美洲也會利用咖啡葉當作茶飲使用，因此行政院農委會為提升咖啡樹附加經濟價值，向食藥署申請「咖啡葉」作為食品原料使用，並經「食品衛生安全與營養諮議會」審查通過。

廖家鼎說，未來咖啡葉要當作食品原料使用的話，須為阿拉比卡及羅布斯塔品種，且咖啡葉仍含有咖啡因，因此限制僅供沖泡使用，不可萃取成粉狀。

由於咖啡因可能造成心跳加速或心悸等症狀，為避免婦女、孩童誤認為一般茶飲，相關產品同時必須標示「孩童、孕婦及授乳者應避免食用」警語字樣，並應符合「一般食品衛生標準」中「有容器或包裝飲料之茶飲，其咖啡因含量不得超過500毫克/升」的規定，以及正確標示咖啡因含量。

廖家鼎表示，上述兩草案即日起將展開60天預告期，順利通過的話，新制最快將於年底上路，經查獲食品所使用的原料不符規定者，得依食品安全衛生管理法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。