高溫假放不放？ 行政院：政府都會檢討

時代力量立委邱顯智昨呼籲政府，應制定高溫假，實質保護面臨高熱風險的勞工。行政院今表示，各種天災所引發活動受阻、民眾生活不便，政府都會檢討。

邱顯智昨舉行「氣溫屢創新高，高溫假刻不容緩」記者會，質疑近年來氣溫屢創新高，勞動部卻只建立「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」的預警機制，要求政府應制定高溫假，實質保護面臨高熱風險的勞工。

行政院發言人丁怡銘今在院會後記者會表示，其實這幾年因應全球氣候的異常，各種極端氣候造成豪雨或是高溫狀況，政府都有在調整放假的標準，各種天災所引發活動受阻、民眾生活不便，政府都會檢討。