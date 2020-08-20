加熱菸、電子煙都有害 國健署推兒童遊戲書拒菸害

吸菸有害身體健康，但即便不吸菸的幼兒，若長期暴露在二、三手菸的環境中，也可能加重氣喘、中耳炎等呼吸道疾病。據國健署2018年國人吸菸行為調查顯示，我國家庭二手菸暴露率為21.1%，幼童若長期在吸菸環境，恐使發育與健康堪慮，呼籲應給他們一個「無菸的家」。

國健署7年前出版《無菸的家》立體遊戲書，去年更新增有聲電子書，今年2月特別印製4萬本送到全國共6700所幼兒園。今天更請來幼兒園小朋友跳拒菸舞帶動跳，以及柚子醫師陳木榮，宣示無菸的家決心。

國健署副署長吳昭軍表示，希望藉由幼兒讀本，讓小孩與父母分享抽菸不只對自己身體有危害，還會有二手菸、三手菸的問題，尤其三手菸都會在家庭環境中殘留半年以上，為了孩子的健康，家長要盡力營造無菸環境。

陳木榮表示，二手菸是煙燃燒後產生的煙霧與抽菸者吐出的菸煙，三手菸指煙熄滅後在環境中殘留的有害汙染物。如果家長有抽菸，吐出來的二手菸形同讓小孩身處高濃度的霾害之中；而很多癮君子以為在室外、陽台抽菸，就能讓小孩遠離菸害，卻不知道菸品中的有害物質會殘留在毛髮、皮膚、衣物甚至陽台旁的布簾、家具等而形成三手菸。

陳木榮特別駁斥有民眾以為改抽加熱菸、電子煙就沒問題，只要是抽菸，都會讓他人面臨二手菸危害。

他說，二、三手菸會提高小孩的健康風險，如增加氣喘、心血管疾病、白血病的機率。他臨床上有遇到幼童中耳炎反覆發作，進一步詢問發現家中有人抽菸，應是長期接觸二手菸的結果；另也有研究指出，小孩若吸到二手菸，會增加肥胖、嬰兒猝死的風險。

國健署呼籲家有幼童的長輩，為了自己及孩子的健康請戒菸，國健署提供多元的戒菸服務資源，全台有4000家戒菸服務合約醫事機構，及免付費戒菸諮詢專線0800-636363，可提供專業心理諮商服務，可多加利用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康