民團籲每人每天多繳2元健保費 全責護理解決照顧4危機

家人一旦住院，家庭內就必須騰出人力照顧，若無人幫忙只能花錢請看護協助，但每天2000到2500元不等的照顧費用，對於不少家庭是一大負擔，民團今向蔡英文總統、衛福部長陳時中呼籲，應盡速建立「全責照顧」系統，建議每人每天多繳2到3元費用挹注健保，由醫院擔負起住院照顧責任，讓民眾住院毋需再自聘看護，解決看護品質、家庭負擔、感控、照服人力不足等四大危機。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，每個家庭都可能遇上照顧需求，根據衛福部統計，我國目前設有7萬張急性病床，若以滿床率達七成計算，每天約有5萬床病患，連帶會有5萬多的家庭需要騰出照顧人力。

家總一直提倡希望住院照顧這件事，不該由家屬肩負，而是應該由醫院協助，但醫院的護理人員人力不足，不足以支應各病床的照顧需求，才延伸出「看護市場」，但看護的價格以及品質不一，家屬幾乎只能將就使用。

新北市三峽恩主公醫院前副院長周照芳長期推動「全責護理」，四名家屬共聘一位看護，減少家屬的經濟負擔；陳景寧表示，他們認為全責護理的精神應該可以更加延伸，民眾增加健保費用的支出，由醫院聘僱人力協助照顧，也無需讓四名家屬湊在一起，去找一名有意願同時照顧四人的看護。

陳景寧表示，以照顧服務員三班制輪班，三班人員的總月薪約為50萬左右，一年約需188億，健保費用僅需要撥出3％就能幫助民眾，即使親人住院也不用擔心照顧的事宜。

陳景寧表示，當然要只有一塊大餅的健保撥出3％有一定的難度，她認為近期恰逢健保不得不改革的時刻，每人每天只要增加2元的健保費支出，就能讓全責護理做起來，且同時能解決臨時找不到看護、院內感控、照顧品質、家庭經濟負擔等四大危機。