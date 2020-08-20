聽新聞
test
0:00 / 0:00
夏天容易尿路結石 醫師：每天喝水超過2000CC防治
夏天是尿路結石易發作季節，天氣炎熱，汗流得多，如果水份補充不足，尿量減少，尿液的濃度增高，結石發作的機率便大幅提升。
南投醫院泌尿科醫師李昇平說，尿路結石指的是腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等泌尿系統結石，是相當常見的疾病。結石的成因很多，家族史、飲食習慣，例如常吃大魚大肉、重口味等食物、水分攝取不足等，都是罹患結石的危險群。結石發作可能會有腰痛、腹痛、解尿困難、解尿疼痛、血尿、尿路感染等症狀。
夏天溫度高，民眾流汗量較大，若水喝較少，尿量減少，結石發作的風險便大增。李昇平醫師表示，當尿量減少，會使尿液中的結石成分，例如草酸、鈣離子或尿酸等濃縮，造成結晶質的沉澱，形成結石，依結石阻塞的部位來判斷是腎結石、輸尿管結石抑或是膀胱結石。
小於0.5公分結石，有機會隨著尿液自行排出；小於2公分的結石則可考慮體外震波碎石術；大於2公分的結石則可能會以手術方式清除。由醫師會根據結石大小、位置等狀況來安排治療計畫。
南投醫院引進新型體外震波碎石機，電磁震波頭可大幅減輕患者的疼痛感。過去的機型在療程後可能會出現傷口，新型體外震波碎石機也降低了對組織的損傷。李昇平醫師提醒民眾每日應喝超過2000cc的水，維持足夠的尿量，不要憋尿，均衡飲食，適當運動，預防結石發作與復發。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言