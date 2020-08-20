快訊

怪「妳太漂亮」！工運大老強咬女秘書胸部性侵 判3年2月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏天容易尿路結石 醫師：每天喝水超過2000CC防治

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院泌尿科醫師李昇平提醒夏天要多喝水，預防尿路結石。圖／南投醫院提供
南投醫院泌尿科醫師李昇平提醒夏天要多喝水，預防尿路結石。圖／南投醫院提供

夏天是尿路結石易發作季節，天氣炎熱，汗流得多，如果水份補充不足，尿量減少，尿液的濃度增高，結石發作的機率便大幅提升。

南投醫院泌尿科醫師李昇平說，尿路結石指的是腎臟、輸尿管、膀胱及尿道等泌尿系統結石，是相當常見的疾病。結石的成因很多，家族史、飲食習慣，例如常吃大魚大肉、重口味等食物、水分攝取不足等，都是罹患結石的危險群。結石發作可能會有腰痛、腹痛、解尿困難、解尿疼痛、血尿、尿路感染等症狀。

夏天溫度高，民眾流汗量較大，若水喝較少，尿量減少，結石發作的風險便大增。李昇平醫師表示，當尿量減少，會使尿液中的結石成分，例如草酸、鈣離子或尿酸等濃縮，造成結晶質的沉澱，形成結石，依結石阻塞的部位來判斷是腎結石、輸尿管結石抑或是膀胱結石。

小於0.5公分結石，有機會隨著尿液自行排出；小於2公分的結石則可考慮體外震波碎石術；大於2公分的結石則可能會以手術方式清除。由醫師會根據結石大小、位置等狀況來安排治療計畫。

南投醫院引進新型體外震波碎石機，電磁震波頭可大幅減輕患者的疼痛感。過去的機型在療程後可能會出現傷口，新型體外震波碎石機也降低了對組織的損傷。李昇平醫師提醒民眾每日應喝超過2000cc的水，維持足夠的尿量，不要憋尿，均衡飲食，適當運動，預防結石發作與復發。

延伸閱讀

腎結石不再是長者專利 醫師建議3種方式徹底清除

常吃高脂低纖食物易形成「膽結石」3點飲食注意事項助預防

孕婦患尿結石易早產或提前破水 醫提醒需大量補水

獨／傻眼Eason「亂講話」 小甜甜氣到想絕交

相關新聞

華航9月航班表出爐！ 增飛日本3航點大阪每周1班

因應旅運需求，中華航空公布9月最新營運航班。與8月航班表相比，增飛台北（桃園）往返大阪、福岡和名古屋的航班，其中大阪和福...

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網...

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地...

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公...

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

誠品生活繼關閉6家後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台...

電動自行車要注意 擅自改裝、未戴安全帽最高罰7500元

電動自行車比率逐年攀升，肇事事件也逐漸增加，為保障民眾消費安全及權益，台北市交通局與台北市消保官、交通部公路總局台北市區...

民團籲每人每天多繳2元健保費 全責護理解決照顧4危機

家人一旦住院，家庭內就必須騰出人力照顧，若無人幫忙只能花錢請看護協助，但每天2000到2500元不等的照顧費用，對於不少...

夏天容易尿路結石 醫師：每天喝水超過2000CC防治

夏天是尿路結石易發作季節，天氣炎熱，汗流得多，如果水份補充不足，尿量減少，尿液的濃度增高，結石發作的機率便大幅提升。

男子大腸鏡切除瘜肉等待解說 跑去抽菸引發腹部劇痛

50歲劉姓男子因糞便潛血篩檢呈陽性，進一步做大腸鏡檢查，醫師發現他右下腹升結腸處有個約3公分瘜肉，以大腸鏡瘜肉切除術處理...

台灣住商密度高 步行比開車好太多？歐美專家給台灣人的建議

進入2010年代後，不僅越來越多的城市公布行人計畫或步行計畫，更有為數不少的學術專書與大眾著作，以步行與行人處境為題而問世。筆者挑選三本2010年代於美國及英國出版的書籍，依出版時間順序進行評介，希望幫助讀者藉此略窺西方的步行發展史與步行理論，並思考其對台灣人本交通發展的啟示意義。

榮民榮眷基金會計畫投入韓戰義士、反共救國軍史料蒐集

財團法人榮民榮眷基金會為推廣及保存榮民眷村文化，近期陸續藉由辦理文創班隊、拍攝微電影、補助眷村組織，以及積極與政府機關合...

衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿

口罩搶購潮又起！知名藥妝品牌屈臣氏就在今（20日）、明（21日）兩天開賣中衛特殊色「軍綠迷彩、酷黑迷彩」口罩，吸引大批民眾前往，有民眾表示清晨4:50分，台北八個門市民額全滿，也不少人抱怨「夜排了還是買不到！」

熱門新聞

鬼門開！民俗專家曝全台10大約會禁地 外出遊玩要小心

農曆七月少出遊？兩派人戰翻 唯有這裡眾人一面倒：真的別去

「唐老鴨、奇奇蒂蒂」又來了！康是美滿額加價購13款限量萌物快收集

「疫情看不到盡頭」利百加旅行社停業、加利利瘦身

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

免費送100隻拉拉熊！藏壽司連開2店 首度進軍台南

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。