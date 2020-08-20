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電動自行車要注意 擅自改裝、未戴安全帽最高罰7500元
電動自行車比率逐年攀升，肇事事件也逐漸增加，為保障民眾消費安全及權益，台北市交通局與台北市消保官、交通部公路總局台北市區間理所、財團法人車輛安全審驗中心近日抽查7家台北電動自行車經銷商，現場未發現販售未經審驗合格的電動自行車，但有部分車輛未附審驗合格證明，現場即刻提供選傳單提醒業者，交通局也提醒民眾應選購合格電動自行車，違反者將以道路交通管理處罰條例，最高可處7500元罰鍰。
電動自行車外觀酷似機車，廠商強打免考駕照的優點吸引學生族群，卻造成電動自行車車禍事故增加。消保官表示，依道路交通管理處罰條例第69條及第69條之1規定，電動自行車是指經型式審驗合格、以電力為主，最大行駛速率每小時25公里以下，車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下的二輪車輛。
交通局表示，民眾應選購經型式審驗合格，懸掛審驗合格標章的電動自行車，以確保自身權益及安全。若未經核准擅自變更裝置及擅自增、減、變更電子控制裝置，或是原有規格者行駛道路速率超過每小時25公里及未依規定戴安全帽者，將依違反道路交通管理處罰條例處1800元以上、7500元以下罰鍰。
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