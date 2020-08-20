喝起來像烏龍茶 食藥署擬開放咖啡葉做茶包
咖啡風潮席捲全球，近年也有人喝起有烏龍茶味的「咖啡葉茶」。食藥署經評估安全性，擬開放阿拉比卡、羅布斯塔品種的咖啡葉作為沖泡茶飲原料使用，但須符合咖啡因含量等規定。
衛生福利部食品藥物管理署今天預告訂定「食品原料咖啡葉之使用限制及標示規定」草案，擬開放咖啡葉作為食品原料使用，但僅限阿拉比卡、羅布斯塔品種的咖啡葉，且只能作為沖泡茶飲原料使用。
食藥署食品組科長廖家鼎接受記者電訪表示，「咖啡葉」並不是咖啡樹傳統供食用的部位，行政院農業委員會為了提高咖啡樹的經濟利用價值並促進產業發展，向食藥署申請「咖啡葉」作為食品原料使用。
廖家鼎指出，專家經評估審查，確認咖啡葉食用安全性，但因咖啡葉裡含咖啡因，飲用後恐使心跳加速，不適合孕婦、孩童飲用，因此必須標示「孩童、孕婦及授乳者應避免食用」警語字樣，也須符合包裝飲料每公升咖啡因含量不得超過500毫克規定。
此外，食藥署也預告訂定「食品原料魚油之使用限制」，擬放寬魚油在「特定疾病配方食品」的每日食用量限制。
廖家鼎說，魚油是好的油脂，一般民眾食用可降低血中三酸甘油脂，每日食用上限為2公克，近年更有歐美研究發現，癌症病患適當補充魚油，可避免化療、手術等治療期間的厭食、疲倦感，有助維持體重、增加食慾、提升生活品質。
廖家鼎說，考量癌症患者營養需求與安全性，未來凡是經衛福部核准的「特定疾病配方食品」，每日魚油限量可從2公克提升至5公克。
廖家鼎指出，上述兩草案即日起將展開60天預告期，蒐集各界意見。
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