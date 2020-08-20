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男子大腸鏡切除瘜肉等待解說 跑去抽菸引發腹部劇痛

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
林裕鈞醫師鼓勵民眾定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡檢查，確保能及時查覺大腸癌的發生，或趁瘜肉尚未轉變為大腸癌時切除。圖／大千綜合醫院提供
林裕鈞醫師鼓勵民眾定期接受糞便潛血檢查及大腸鏡檢查，確保能及時查覺大腸癌的發生，或趁瘜肉尚未轉變為大腸癌時切除。圖／大千綜合醫院提供

50歲劉姓男子因糞便潛血篩檢呈陽性，進一步做大腸鏡檢查，醫師發現他右下腹升結腸處有個約3公分瘜肉，以大腸鏡瘜肉切除術處理，但結束檢查等待醫師解說時間，他自行跑去抽菸、吃東西，結果右下腹出現劇痛，醫師為確認瘜肉切除處的傷口是否破裂引發腸穿孔，立刻安排電腦斷層掃描，幸好無大礙，男子休息2天後出院。

苗栗市大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林裕鈞表示，大腸鏡可直接檢查腸道有無潰瘍、發炎或惡性腫瘤的早期病灶等問題，當發現異常時能立即做切片供診斷分析、切除瘜肉處理；許多研究指出，透過大腸鏡發現瘜肉並切除，是降低大腸癌的有效方法。接受大腸瘜肉切除術後，雖可恢復一般飲食，但不可以立即抽菸、喝酒或暴飲暴食，以免產生腹痛、腹瀉、出血、腸穿孔等併發症，此外也要配合醫師建議，視情況停用幾天活血化瘀的藥物及食物，例如抗血小板及抗凝血藥物、銀杏、靈芝、魚油、中藥補品等。

他指出，根據統計，糞便潛血篩檢為陽性者，100人中約50人有大腸瘜肉、5人可能有大腸癌，因此建議篩檢為陽性的民眾，一定要立即接受大腸鏡檢查，趁瘜肉尚未轉變為大腸癌之前切除，才能降低風險。接受大腸鏡檢查前，應配合衛教指示服用清腸瀉藥、多喝水、多走動，將殘餘的糞水排乾淨到淡黃色半透明的程度，檢查的品質才會良好。

林裕鈞提醒，預防大腸癌要少吃燒烤油炸類、多吃蔬果及膳食纖維、規律運動、維持適當體重、以及戒菸，並建議有抽菸、飲酒習慣、肥胖、大腸癌家族病史者，因長大顆瘜肉和罹患大腸癌的風險較高，可考慮定期接受大腸鏡檢查，確保自身健康。

林裕鈞醫師提醒，大腸鏡檢查時如有進行瘜肉切除，術後不可立即抽菸、喝酒或暴飲暴食。圖／大千綜合醫院提供
林裕鈞醫師提醒，大腸鏡檢查時如有進行瘜肉切除，術後不可立即抽菸、喝酒或暴飲暴食。圖／大千綜合醫院提供

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