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華航9月航班表出爐！ 增飛日本3航點大阪每周1班
因應旅運需求，中華航空公布9月最新營運航班。與8月航班表相比，增飛台北（桃園）往返大阪、福岡和名古屋的航班，其中大阪和福岡每周一班，高雄則取消飛香港航班。
考量近期有部分個人與商務需求，配合政府防疫政策與市場需求調整，華航不定期在官網上發布最新航班資訊。
根據昨天最新公布9月航班表，台北出發的航點有洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約、曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、雅加達、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊、仰光、阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦（希斯洛機場）、雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭、東京、大阪、福岡、名古屋、首爾、香港、北京、上海、廈門、成都航班都有飛。
高雄出發的航點則有上海、廈門。
與上一次更新8月航班表相比，自9月3日起增飛台北往返大阪和福岡航班，每周一班；9月10日起則是增飛台北往返名古屋航班。另外也取消了台北飛峇厘島、高雄飛香港航班。
華航說，航班實際營運資訊以航班動態或航班營運查詢為準。
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