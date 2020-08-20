榮民榮眷基金會計畫投入韓戰義士、反共救國軍史料蒐集

財團法人榮民榮眷基金會為推廣及保存榮民眷村文化，近期陸續藉由辦理文創班隊、拍攝微電影、補助眷村組織，以及積極與政府機關合作等方式，使榮民眷村文化獲得發展與延續，擴大深度與廣度。該會董事長李文忠今天表示，「軍人一輩子為國家作事，照顧他們是應該的」，基金會後續計畫製作韓戰義士與東引反共救國軍史料蒐集，完成口述歷史，努力將軍中與眷村歷史記憶保存下來。

榮民榮眷基金會上午邀集桃園縣文化局等合作機關及受補助單位，由李文忠主持實施座談，透過經驗分享、意見溝通、交換等方式進行研討，建立共識，希望共同將榮民眷村文化建構成為具有脈絡的在地文化資源。

李文忠座談會後表示，為推廣榮民文化，基金會開辦榮民眷文創學院，目前已開設「編採寫作班」、「影像記錄剪輯班」等班隊，共計35員學員結訓；並拍攝「奉獻」等一系列六部微電影，以宣揚榮民為社會奉獻的感人故事。另與全國眷村組織合作，共計補助台北市「北投中心新村」等四個單位，核定補助金額276萬餘元，以鼓勵各項創意提案，發掘更多榮民的記憶與故事，為保存眷村家鄉記憶而努力。

李文忠表示，台灣之所以美麗，是族群多元，不管是原住民、閩南人或後來的外省人，而至現在的新住民，五大族群賦予台灣多元文化。而軍人一輩子為國家作事，照顧他們是應該的。

為擴大傳承榮民眷村文化，今年初基金會特別與文化部每年各出資500萬元，合作建置「榮民與眷村文化主題」國家文化記憶庫，委請國立新竹生活美學館辦理相關輔導、培育課程，以產出符合計畫精神之成果；目前已徵選新北市五股區「陸一社區發展協會」等十個補助單位，總計補助金額535萬元，未來將協助獲補助單位產出優質成果建置數位化記憶庫。另外，基金會每年出資250萬元與桃園市政府合作建立「中華民國眷村資源中心」，透過多元文宣方式擴大推廣；今年度計補助「中原大學」等三個單位，計525萬元，期望結合眷村色彩與設計展示、出版推廣眷村主題繪本等方式，建構全國眷村知識串聯窗口及交流平台。