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肉毒桿菌注射 腦麻少女重拾復健信心

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師林家瑋透過「軟組織超音波」影像導引、定位注射位置，達到精確注射。圖／台大醫院新竹分院提供
醫師林家瑋透過「軟組織超音波」影像導引、定位注射位置，達到精確注射。圖／台大醫院新竹分院提供

新竹一名患有腦性麻痺的少女，因肌肉痙攣張力太高影響走路功能，加上少女復健意願很低，讓家人頭疼，經台大醫院新竹分院兒童復健團隊評估少女的神經肌肉動作功能，讓她接受超音波導引肉毒桿菌注射，使大腦控制變好，抬腳更輕鬆，重拾復健信心。

台大醫院新竹分院復健部醫師林家瑋說明，肉毒桿菌不僅可拿來治療皺紋，許多因為腦部或脊髓傷病，造成肌肉痙攣張力增加的病症，也可藉由肉毒桿菌注射減少肌肉痙攣張力，達到穩定骨關節發展，改善步態，增加動作功能的效果。

「腦性麻痺」是種以動作功能障礙為主的兒童發展疾患，全台約每300人就有一名是腦性麻痺患者。成因是大腦發育未成熟前，因任何原因造成的腦部傷病，所引起的運動機能障礙，但除了運動機能外，常會合併語言、認知、聽知覺、視知覺之障礙，及癲癇、睡眠失調等問題。

林家瑋說，在腦性麻痺的分類中，最常見的亞型為痙攣僵直型，由於腦部上神經元調控問題，導致肌肉痙攣張力異常增加，使病患主觀上會有肢體緊繃僵直的不舒服感，同時隨著肌肉的痙攣張力持續高張，肌肉連接的相關骨關節活動度逐漸受限，照顧者在協助拉筋、伸展關節時越來越困難，有時更會影響骨關節發育及穩定。

同時，高張的肌肉痙攣張力也會影響腦性麻痺兒童的主動動作能力，包括姿態的平衡、行走的步態，及上下肢體動作的效能。

林家瑋指出，「單次多節段肉毒桿菌注射」用於治療腦性麻痺兒童高張的痙攣張力已有接近20年的歷史，近年在「軟組織超音波」及「神經肌肉電刺激」的雙重定位下，更能精準定位注射部位。肉毒桿菌素主要作用於運動神經末梢中的膽鹼素神經末端，抑制突觸前神經之乙醯膽鹼素的釋出，阻斷神經傳導而減少肌肉收縮、降低肌肉痙攣張力。藥效會在施打後的3至5天漸漸產生，持續大約3至6個月。

針對腦性麻痺兒童，復健科醫師會根據肌肉痙攣張力、肌肉力量、關節活動度、動作及步態分析，個別化擬訂不同部位的肉毒桿菌注射劑量，同時會整合口服藥物、輔具、復健治療，以及詳細的居家照護計畫，藉由醫療團隊、家屬及病童的一同合作，來增進腦性麻痺兒童最佳的動作發展潛能。

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