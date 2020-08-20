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衝夜排！屈臣氏售中衛特殊色口罩人潮爆 民眾：4點50就全滿
口罩搶購潮又起！知名藥妝品牌屈臣氏就在今（20日）、明（21日）兩天開賣中衛特殊色「軍綠迷彩、酷黑迷彩」口罩，吸引大批民眾前往，有民眾表示清晨4:50分，台北八個門市名額全滿，也不少人抱怨「夜排了還是買不到！」
屈臣氏今早開賣軍綠迷彩、酷黑迷彩兩種特殊色中衛醫療口罩，僅在台北市指定的8間門市販售，統一於早上10:30發號碼牌，11點販售，每人限領1張號碼牌、限購1盒。
網友也在臉書「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流口罩公社」熱議中衛口罩排隊盛況「誇張到一個不行，04:50台北八個門市名額全滿，我是最後一個」、「夜排還是排不到」、「大家都放假嗎…」也有人上班經過北車已經排了100多公尺，更有人指出現場「很多人沒戴口罩」。
今天若沒搶到明天屈臣氏再開放全台120間門市販售潮橘、月河藍、黑+軍綠色等特殊色中衛醫療口罩5片袋裝，每家門市各販售60盒，除高雄漢神店因故順延一天（22日）開賣，其餘門市的銷售規則與今日相同。
中衛也在臉書呼籲，喜歡中衛口罩的大家放心，之後一定買的到，請大家不要再夜排了「鬼門開了，很恐怖！快回家」。
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