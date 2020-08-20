不分手就送機票！ 台虎七夕微旅行航班僅賣5成決定喊卡

迎接七夕情人節，台灣虎航與KKday推出「2020 攜手起飛 這就示愛」兩人同行微旅行浪漫空中之旅，待疫情結束後若兩人沒分手，就會送上不限航點來回機票。未料，昨卻傳出航班遭取消。台灣虎航今證實，因銷售不如預期只好喊卡，但未來仍會持續規畫。這也是我國國籍航空推出偽出國航班後，首度有航班取消。台灣虎航今證實，因銷售不如預期只好喊卡，僅賣約五成，但未來仍會持續規畫。

「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行兩人同行價為2萬520元，共推出8月22日及8月25日兩個航班，班編號為IT-2020（愛你愛你），預計於下午3時30分自桃園機場起飛；下午6時回到桃園機場。行程內容除了包括飛行體驗之雙人機票外，還送超值飯店好禮三選一。

針對昨天傳出已通知兩航班旅客活動取消，台灣虎航證實並表示，雖活動反應熱烈，但仍無法在短時間內達成銷售目標。因此，為感謝所有已報名參與的旅客，台灣虎航仍將贈送予每名已下單的旅客1張台灣虎航不限航點之來回機票，待未來台灣虎航航網涵蓋的邊境開放後，即可進行兌換；KKday也仍將致贈已下單的旅客愛情證明及拍立得特製紙相框各一組。

台灣虎航說，自公司成立以來，便不斷的因應時事話題，推出不同的提案，同時也嘗試各種特別行銷策略。現階段受到疫情的衝擊，更彈性地依照市場需求及環境變化，以穩健的企業體質靈活應變地推出創新的行銷活動及多樣化的合作方式，為台灣虎航重新找到出路。現結合KKday聯手推出多種不同的產品，檔檔皆熱銷售罄，未來也將持續推出不同行程的產品，提供更有趣的體驗行程予更多旅客。

台灣虎航說，未來台灣虎航也將秉持著高性價比的原則，持續推出更多有趣、新奇、具話題性的產品，供旅客們選購，也再次感謝所有虎迷們對於台灣虎航的支持。