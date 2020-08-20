udn x WaCare免費課專家live上線 陪長輩延緩失智
「萬秀洗衣店」八旬銀髮夫妻與孫子陪玩「無主衣」創意，走紅IG世界，掀起青銀共融熱潮，趁月底即將來到的「祖父母節」，聯合報攜手WaCare遠距健康平台共創線上課程，今天起推出免費四堂課，每堂15分鐘，跟著教練謝光中利用家中椅子運動，陪伴長輩表達愛，動腦也動身；由醫師陳宥達教你實用技巧與家人共創記憶，延緩失智症。
想要陪伴長輩動動身體，增加肌力，一把椅子就能辦到嗎？教練謝光中幽默的教學風格受到長輩歡迎，今天晚上8時上線教學。他常在據點提醒長輩，老人家常高抬雙手拿東西，力氣不夠容易受傷，或提不動重物，稍不留意砸傷自己，15分鐘的椅子運動可以逐步提升肌力，保護自己。
北醫家醫科醫師陳宥達是展臂閱讀協會創辦人，年輕熱血的他深入偏鄉，致力推廣親子共讀，他發現，老人家和小孩很像，建議善用繪本結合C.R.O.W.D共讀技巧，誘發老人家與親人間的對話。例如C是指填空式問法，家人可以指著繪本中的圖像，試著讓長輩填空回答問題，可提升老人家的社交能力。
還有哪些延緩失智症的方法呢？當面對「親人日日衰退，該如何一起創造共同回憶」，陳宥達醫師將於明天晚上8時上線，讓您帶走實用解方，還開放民眾線上互動問答。
此次聯合報與WaCare推出祖父母節「陪伴家人表達愛」線上課程，四堂課均為免費報名，每堂課限額20人。
免費線上課程報名資訊
8/20(四) 20:00
謝光中教練「在家也可以陪伴長輩 一起做椅子運動」
8/21(五) 20:00
陳宥達醫師「親人日日衰退該如何一起創造共同回憶」
https://bit.ly/2PWHXeD
8/23(日) 14:40
葛厚函教練 「教練教你在家也可以做的延緩失智椅子運動」
https://bit.ly/3kRGww2
8/23(日) 15:40
陳柔謙護理師 「用手指做體操 活化末梢血液、激活腦力」
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