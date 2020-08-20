台北等4縣市飆高溫！ 鄭明典：背風渦旋出現在台灣西側

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，現在是微弱東風的環境，背風渦旋出現在台灣西側，中心在澎湖北方近海上。背風渦旋出現，南側向岸風（海風）增強，氣溫不致太高；北側離岸風（陸風）增強，就可能出現高溫。

鄭明典說，台灣周邊空氣有點霧茫茫，是衛星影像處理的放大效果，不過訊號還是可信，就是台灣周邊空氣的懸浮微粒偏高，大氣能見度會受影響。

氣象局發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後新北市、桃園市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市為黃色燈號。避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，北部高溫炎熱，僅恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。

明天各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星陣雨，而清晨至上午中南部有局部陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生機率。

周六、周日南方水氣漸增，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

下周一至下周三西南風增強，水氣明顯增加，迎風面的中南部地區容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，留意下周的天氣轉變。

27日至29日西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。