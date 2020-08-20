長年吸二手菸健檢揪出肺結節 她超前部署切除心頭大患

50歲許姓女上班族因丈夫抽菸，擔心吸入丈夫的二手菸，癌肺癌風險高，在公司健檢時追加「低劑量電腦斷層檢查」，赫然發現毛玻璃狀肺結節約0.5公分，醫師研判應是早期肺癌，經醫病溝通後接受電腦斷層定位術，以胸腔鏡微創手術切除肺結節，終於讓她卸下心頭大患。

建議追蹤三個月觀察，但許女士返家後內心相當煎熬，深怕隨著時間推移，會使疾病更加惡化，諮詢積極治療的方式。自己長年士看新聞得知國內肺癌死亡率連10年蟬聯十大癌症首位，女性肺癌發生率增幅又高於男性，想到自己長年憂心「看不到孩子成家」，日前決定安排健檢，赫然發現0.5公分毛玻璃狀肺結節，經醫病溝通後同意採「電腦斷層定位術」和「胸腔鏡微創手術」切除肺結節，讓她卸下心頭大患。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅說，許女士平時生活習慣正常，也無不良嗜好，但因先生長期抽菸，擔心自己受二手菸影響，才會在健檢時特別追加低劑量電腦斷層檢查，醫師依健檢結果研判應是早期肺癌，建議追蹤三個月觀察，但許女士返家後內心相當煎熬，擔心拖下去會更加惡化，諮詢積極治療的方式。

劉柏毅指出，隨著電腦斷層檢查容易發現早期肺癌，但病灶往往太小，導致無法取得組織進行診斷，故目前醫療策略仍以追蹤觀察為主，只是觀察時間往往長達數月甚至一年，使患者相當苦惱；所幸目前可透過電腦斷層定位術，再搭配胸腔鏡微創手術，傷口小、恢復快又能有效切除病灶，減少不必要的擔憂。

劉柏毅介紹，電腦斷層定位術是藉由電腦斷層掃描先標示出肺結節的位置，再鎖定肺結節位置，將檢查過程中的不適及氣血胸風險降到最低，搭配胸腔鏡微創手術切除病灶，經由一個約3公分的傷口切除病灶，具有傷口小、切除乾淨、恢復快速等優點，手術前後再搭配個別化的肺部復健，將疼痛及併發症降到最低，讓患者盡速回歸日常生活及工作崗位。

劉柏毅提醒，肺癌最常見的危險因子仍為抽菸，但即便沒有抽菸，若有家族史、暴露於二手菸、室外空汙、室內空汙、化學藥劑暴露等，也應特別注意。因早期肺癌不易發覺，也難以診斷，建議民眾應定期接受健康檢查，才能早期發現，早期治療。