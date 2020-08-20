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愛情讓人又愛又恨 桃市今年心理諮商有184件為感情因素

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市社區心理衛生中心統計，今年心理諮詢原因主要為夫妻、家庭、精神健康及感情問題，又以感情問題占最大宗占29%，總計有184件。圖／ingimage
桃園市社區心理衛生中心統計，今年心理諮詢原因主要為夫妻、家庭、精神健康及感情問題，又以感情問題占最大宗占29%，總計有184件。圖／ingimage

近年感情或伴侶關係困擾衍生成社會案件時有所聞，桃園市政府衛生局為提供民眾心理健康，設有免費心理諮詢服務，據桃園市社區心理衛生中心統計，今年心理諮詢原因主要為夫妻、家庭、精神健康及感情問題等。

衛生局指出，感情因素占心理諮詢的29%，總計有184件，為精神科醫師的衛生局副局長蘇柏文表示，愛情的世界從來不是簡單的選擇題，門診見到不少人因為各種複雜的感受無人能說。

蘇柏文建議，當處在這樣的三角愛情糾纏中，關係常常讓人甜蜜又痛苦，面對自己矛盾的心理與感情生活，許多人常常感到不知所措，此時建議先停下來思考「在關係中我自己要獲得什麼？」聆聽自己內心真實的感受，思考適合自己的選擇。

桃園市社區心理衛生中心文章小品中，有一名主角小文想離開一段痛苦的感情，但心中仍有許多不捨，身心俱疲下求助社區心理衛生中心，透過免費心理諮詢服務及專業心理師陪伴，發現問題不在「留下或離開」，而是相信自己值得完整的愛情，她最後選擇放下。

衛生局鼓勵，民眾可以多加運用桃園市社區心理衛生中心閱讀心理健康相關資訊，同時提醒民眾遭遇負面情緒時，可撥打24小時生命線協談專線1995（要救救我）、衛生福利部安心專線1925（依舊愛我）及張老師專線1980（依舊幫您），可與民眾一同面對無助的痛苦時刻。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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