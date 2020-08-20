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竹漿造紙屬高檔文化用紙 古時連蘇東坡也愛用
台灣竹種多元且豐富，利用竹材作為原料，可生產生活用紙。農委會林試所表示，現今竹漿製備法，易產生汙染、漿收率偏低、耗能大，成本高等問題，林試所研發團隊利用清潔生產的常壓蒸煮方式製備竹漿，以較為省能、成本低的製程製備竹漿，應用多元化產品。
林試所表示，蘇東坡曰：「食者竹筍，居者竹瓦，載者竹筏，炊者竹薪，衣者竹皮，書者竹紙，履者竹鞋，真可謂不可一日無此君也。」從古代到現在，竹製品已在人們生活中占著舉足輕重的地位。
明朝科學家宋應星所著的「天工開物」記載著以竹子經過斬竹漂塘、煮楻足火、蕩料入簾、覆簾壓紙、透火烘乾等五道程序，製備成竹紙，竹紙在古代被廣泛使用。
林試所表示，竹子纖維屬於中長纖維，其長度介於針葉樹木漿和闊葉樹木漿之間，屬於較佳的非木造紙纖維原料之一。竹漿不僅可生產優質生活用紙，配以部分木漿可以生產優質高檔文化用紙。
竹子的竹青，質地堅硬，為製漿造紙中很難處理部分，現今竹漿製備法，一般以化學法處理為主，但此等方法蒸煮藥劑中，有硫化合物，易產生汙染，且蒸煮藥劑回收率低、漿收率偏低、製程中需高溫高壓蒸煮及盤磨設備，造成耗能大、成本高等問題。
因此，林業試驗所研發團隊利用清潔生產的常壓蒸煮方式，並選取最適蒸煮製程各種條件，以較為省能、成本較低的製程製備竹漿，且所得漿料品質佳。
利用此法所得竹漿可再加工，應用於多元化之產品，如：本色生活用紙，透氣性好、色調柔和自然，易於消費者接受；食品包裝用紙，為格拉辛紙等用紙；書畫用紙，具有悠久歷史底蘊，市場接受度高；瓦楞紙箱之芯紙或裱紙原料等，以達適材適用目標。
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