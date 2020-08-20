北市限定8門市今開賣「中衛迷彩」口罩 10點半趕搶號碼牌

救國團「中橫健行隊」在60～80年代曾蔚為風潮，時至今日仍受許多人喜愛，不過，對身障朋友而言，可能是個無法企及的夢。近日救國團為13名下肢身障者圓夢，成功挑戰為期4天3夜、31.5公里的中橫健行，眾人開心吶喊「走過中橫，無所不能」！

2020-08-20 09:35