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北市限定8門市今開賣「中衛迷彩」口罩 10點半趕搶號碼牌

聯合新聞網 / 綜合報導
知名藥妝店屈臣氏今（20日）、明（21日）開賣中衛特殊色口罩，圖為示意圖，非販售指定門市。聯合報系資料照片
知名藥妝店屈臣氏今（20日）、明（21日）開賣中衛特殊色口罩，圖為示意圖，非販售指定門市。聯合報系資料照片

如今口罩成為人人出門的必備品，除了醫療衛生用途，許多店商平台也紛紛推出「特殊色」口罩，吸引民眾目光，掀起一股搶購熱潮。知名藥妝品牌屈臣氏就在今（20日）、明（21日）兩天開賣中衛特殊色口罩，想搶購的民眾趕緊把握機會！

屈臣氏今早搶先開賣軍綠迷彩、酷黑迷彩2種特殊色中衛醫療口罩，僅指定中正、萬華區等8間門市進行販售，一盒30片，售價300元。8間限定門市統一於早上10：30發放號碼牌，並於11：00開賣，每人限領1張號碼牌、限購1盒。其中，中正區的南陽店總共備有147盒中衛特殊色口罩，民眾排隊搶購到的機會較大，而萬華區的西門店也有139盒可供民眾選購。

屈臣氏指定門市將於8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供
屈臣氏指定門市將於8月20日限量開賣中衛醫療30片盒裝口罩，共有軍綠迷彩、酷黑迷彩等兩款，售價皆為300元，限量售完為止。圖／屈臣氏提供

若今天沒搶到的民眾也不必氣餒，明天屈臣氏再開放全台120間門市分別販售潮橘、月河藍、黑+軍綠色等特殊色中衛醫療口罩5片袋裝，每家門市各販售60盒，歡迎民眾前往搶購。另外，除高雄漢神店因故順延一天（22日）開賣，其餘門市的銷售規則與今日相同，部分原訂11點開始營業的門市也會提早於10:30發號碼牌。

屈臣氏明（21日）開放全台120間門市分別販售潮橘、月河藍、黑+軍綠色等特殊色中衛醫療口罩5片袋裝，每家門市各販售60盒，歡迎民眾前往搶購。圖／屈臣氏提供
屈臣氏明（21日）開放全台120間門市分別販售潮橘、月河藍、黑+軍綠色等特殊色中衛醫療口罩5片袋裝，每家門市各販售60盒，歡迎民眾前往搶購。圖／屈臣氏提供

屈臣氏今（20日）限定北市8門市開賣「中衛迷彩」口罩。圖擷自屈臣氏官網
屈臣氏今（20日）限定北市8門市開賣「中衛迷彩」口罩。圖擷自屈臣氏官網

口罩 中衛 屈臣氏

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