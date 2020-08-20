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作物究竟得什麼病蟲害？ 聊天機器人告訴你

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
農民在農作物管理時，常遇見許多蟲害問題，需即時查詢、鑑定種類，農委會農試所透過聊天機器人互動，建置「農業害蟲智能管理決策系統」，能快速提供害蟲完整資訊， 24小時隨時互動服務。圖／農試所提供
農民在農作物管理時，常遇見許多蟲害問題，需即時查詢、鑑定種類，農委會農試所透過聊天機器人互動，建置「農業害蟲智能管理決策系統」，能快速提供害蟲完整資訊， 24小時隨時互動服務。圖／農試所提供

農民在農作物管理時，常遇見許多蟲害問題，需即時查詢、鑑定種類，農委會農試所透過聊天機器人互動，建置「農業害蟲智能管理決策系統」，能快速提供害蟲完整資訊， 24小時隨時互動服務。

農試所表示，農民在作物栽培過程遇到蟲害問題，通常需要多年經驗養成，才能判斷作物被害現象是哪一類害蟲所引起。為解決農友的困擾，農試所建立智能害蟲平台FB粉絲團，農民只要依栽培作物種類點入系統，透過害蟲聊天機器人以各種圖片、文字問答方式，讓農友可自行比對，使問題逐漸聚焦，最後獲得害蟲清單，再連結至害蟲相關資訊，達成諮詢與自主學習效果。

由於作物種類及害蟲眾多，目前農試所已完成柑桔類的害蟲資料庫，預計未來將有梨、芒果、紅龍果及稻米等重要作物的資料庫陸續上線。

農試所表示，聊天機器人不只能減輕研究人員負擔，更提供24小時線上客服，能即時透過問答方式，改善以往自行查詢的困擾，更將專家的經驗，完全傳遞給農友。

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