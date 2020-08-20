快訊

直擊首爾「陰謀論教會」現場：南韓第四波疫情的爆發

熱擾動醞釀發展有成颱機率 今明晴朗最高溫達36度防中暑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中元節需求增毛豬價格高 農委會：不會再往上攀升

聯合報 / 記者彭宣雅/即時報導
中元節到來，毛豬需求大增，每公斤平均批發價格約80元上下，農委會認為不會再向上攀升，待需求淡季到來，價格會回跌。圖／農民提供
中元節到來，毛豬需求大增，每公斤平均批發價格約80元上下，農委會認為不會再向上攀升，待需求淡季到來，價格會回跌。圖／農民提供

還有半個月為中元節，中元節是一年當中豬肉消費需求最暢旺的節慶，農委會說，會供應足夠的豬肉因應市場需求，價格也會維持在80元上下，雖維持在豬價高點，但與往年中元節相比還算平穩，不會再往上攀升；中元節過後緊接著中秋節，等到中秋節過後，消費需求降低，價格會相對更趨穩。

農委會副主委黃金城表示，毛豬現階段每公斤平均批發價維持在80元左右，雖然價格沒有很便宜，但和歷年中元節前的毛豬價格相比，80元還算穩定。

他表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情的影響，打破了原本的豬肉市場秩序，我國進口豬肉量和去年相比大減，主要是因為冷凍成本增加了，整個亞洲地區因為非洲豬瘟、傳統豬瘟疫情無法出口豬肉，僅剩下美加，以及少部分歐洲國家可供應，供應量不足。

黃金城說，加上美國有陣子受到疫情影響無法屠宰，因此價位往上支撐，進口豬肉高價位使得我國冷凍廠商下不了手，一部分的採購就轉移到國內，也因此每年春節過後到清明時是豬肉消費淡季，但當時豬肉價格並沒有跌到谷底。

他表示，去年底中美貿易大戰，美加豬肉進不了中國大陸，相對便宜的豬肉轉而傾銷台灣，台灣豬肉也因此價格低迷了大半年，當初一度跌到每公斤平均批發價58元，中央畜產會啟動毛豬凍存穩定價格，這批凍存的豬肉，今年上半年也全數以進口豬肉的價格賣出。

黃金城說，我國並非豬源豐富的國家，進口豬肉大概占比10%，加工的肉品用台灣肉沒有必要，加工肉用加拿大與美國豬肉也可以，因為成本相對比較低；至於家庭吃的生鮮豬肉維持90%，國產生鮮豬肉是進口豬肉無法取代的。

他認為，即使中元節到來，豬價會維持，不會再往上攀升，現階段生鮮冷藏肉品，僅允許每周200頭的數量試銷澳門，在農曆7月15日中元節前，若毫無限制的外銷，國內毛豬市場價格會一直上去，等待消費進入淡季，再來考量是否增加外銷量。

由於現階段最大的毛豬市場在中國大陸，因為大量缺豬肉價格攀升，每公斤平均批發價達150元，價格幾乎是台灣的兩倍，這大餅台灣是否吃得到？黃金城表示「吃不到」，曾有貿易商探訪是否能夠有部分毛豬供應外銷福建遭拒，認為需官方透過海基會溝通，即使少量供應，對大陸的需求仍杯水車薪，大可不必。

中秋節 豬價

延伸閱讀

生鮮豬肉外銷不易 肉品業者開發熟豬肉外銷搶訂單

影／亞洲唯一可出口 台灣國產豬肉力拚內外銷

台灣本島牛結節疹防疫 農委會採購15萬劑疫苗

桃市五福宮仁壽宮中元祭 鬼月放水燈豎登篙盂蘭盆普度

相關新聞

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面，醞釀發展中；歐洲及美國...

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網...

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地...

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公...

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

誠品生活繼關閉6家後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台...

中元節需求增毛豬價格高 農委會：不會再往上攀升

還有半個月為中元節，中元節是一年當中豬肉消費需求最暢旺的節慶，農委會說，會供應足夠的豬肉因應市場需求，價格也會維持在80...

高溫炎熱 彭啟明：周末轉偏西南風、雷陣雨持續

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天受到太平洋高壓影響，無花果颱風往西登陸廣東西部往廣西，更遠離台...

電宅必殺技！爽吹冷氣 怎麼開窗大學問

台灣今年夏天頻創歷史高溫紀錄，用電量也寫下歷史新高，專家認為，未來極端氣候會越來越嚴重，全球平均溫度升高無可避免，節能減碳成為人類第一要務。為了荷包不被夏季電費掏空，如何把住家改造成節能好宅，專家表示，「開窗率」就是民眾住家省電重點。另外，除了自家電費，還要注意「公用電費」的玄機。

金門牛結節疹 蠅類傳播最可疑

金門多個畜牧場幾乎同時爆發惡性動物傳染病牛結節疹，中興大學昆蟲系教授杜武俊推測透過飛行能力強的蠅類傳播可能性最大，經採集...

健康橘／腎結石年輕化 喝足夠水可預防

國內平均每10人有1人有結石問題，男性又比女性高出2至3倍。台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳嘉宏指出，過去較常出...

醫病天地／戴口罩戰痘 少用化妝品 要注重清潔

新冠肺炎疫情爆發後，口罩成了外出必備配件；南投有名32歲陳女因工作需求得戴口罩整天，長期下來嘴邊與下巴狂冒痘，還長出一堆...

台南六甲4連震 30年罕見

台南市六甲區昨上午八時卅三分起到下午二時廿一分，接連發生四起有感地震，地震深度皆為十到十一公里，規模分別為四點五、四點二...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。