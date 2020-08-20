中元節需求增毛豬價格高 農委會：不會再往上攀升

還有半個月為中元節，中元節是一年當中豬肉消費需求最暢旺的節慶，農委會說，會供應足夠的豬肉因應市場需求，價格也會維持在80元上下，雖維持在豬價高點，但與往年中元節相比還算平穩，不會再往上攀升；中元節過後緊接著中秋節，等到中秋節過後，消費需求降低，價格會相對更趨穩。

農委會副主委黃金城表示，毛豬現階段每公斤平均批發價維持在80元左右，雖然價格沒有很便宜，但和歷年中元節前的毛豬價格相比，80元還算穩定。

他表示，今年上半年受到新冠肺炎疫情的影響，打破了原本的豬肉市場秩序，我國進口豬肉量和去年相比大減，主要是因為冷凍成本增加了，整個亞洲地區因為非洲豬瘟、傳統豬瘟疫情無法出口豬肉，僅剩下美加，以及少部分歐洲國家可供應，供應量不足。

黃金城說，加上美國有陣子受到疫情影響無法屠宰，因此價位往上支撐，進口豬肉高價位使得我國冷凍廠商下不了手，一部分的採購就轉移到國內，也因此每年春節過後到清明時是豬肉消費淡季，但當時豬肉價格並沒有跌到谷底。

他表示，去年底中美貿易大戰，美加豬肉進不了中國大陸，相對便宜的豬肉轉而傾銷台灣，台灣豬肉也因此價格低迷了大半年，當初一度跌到每公斤平均批發價58元，中央畜產會啟動毛豬凍存穩定價格，這批凍存的豬肉，今年上半年也全數以進口豬肉的價格賣出。

黃金城說，我國並非豬源豐富的國家，進口豬肉大概占比10%，加工的肉品用台灣肉沒有必要，加工肉用加拿大與美國豬肉也可以，因為成本相對比較低；至於家庭吃的生鮮豬肉維持90%，國產生鮮豬肉是進口豬肉無法取代的。

他認為，即使中元節到來，豬價會維持，不會再往上攀升，現階段生鮮冷藏肉品，僅允許每周200頭的數量試銷澳門，在農曆7月15日中元節前，若毫無限制的外銷，國內毛豬市場價格會一直上去，等待消費進入淡季，再來考量是否增加外銷量。

由於現階段最大的毛豬市場在中國大陸，因為大量缺豬肉價格攀升，每公斤平均批發價達150元，價格幾乎是台灣的兩倍，這大餅台灣是否吃得到？黃金城表示「吃不到」，曾有貿易商探訪是否能夠有部分毛豬供應外銷福建遭拒，認為需官方透過海基會溝通，即使少量供應，對大陸的需求仍杯水車薪，大可不必。