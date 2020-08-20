高溫炎熱 彭啟明：周末轉偏西南風、雷陣雨持續

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天受到太平洋高壓影響，無花果颱風往西登陸廣東西部往廣西，更遠離台灣，各地晴朗炎熱，中南部午後有雷陣雨，今天仍維持類似天氣，顯著的吹東風，西半部要留意會有局部較高溫現象。

今天要注意中午前後較高溫也晴朗，外出務必要防曬防中暑，中南部靠山區要留意午後雷陣雨發展的動態，也有機會往平地移動。

類似的天氣將維持到周五或周六上半天，彭啟明說，接下來就要留意在南海到菲律賓東方附近海面上，西南季風環流的發展，未來逐步轉為季風低壓，台灣附近的風場也將逐步轉為偏西南風，暖濕的水氣也較為明顯。原來在菲律賓東方的擾動，目前發展成為低壓，清晨的動態是離熱帶性低氣壓還有一段距離，今天仍要觀察發展的動態。

他說，過去兩天許多的預測模式顯示，可能很快發展起來，在周六時在台灣東方海面北上通過，分歧點是在颱風北上過程當中距離台灣有多遠，有的較為接近，有的相當遠。

不過，彭啟明說，根據最新的動態資料來看，低壓環流將接近呂宋島，有緩慢往西北移動趨勢，預期會受到陸地干擾，整個發展的速度有減緩的趨向。

他說，今天白天發展的動態，有沒有快速旋轉發展起來是一個關鍵，也有機會在這一兩天突然發展為熱低，很快變成颱風的可能性。

彭啟明表示，尤其這區域將會和南海的季風環流，都是整個大低壓帶，台灣附近的風場也將在周六日兩天轉為偏西南風，在這樣的大低壓環流中，各種的預測的變數較多，也將有各種可能，甚至本身發展的速度時快時慢，有時候變化的時間很快，很類似8月上旬幾個接近台灣附近的颱風。

除了這個低壓外，周末開始到下周，台灣附近風場將轉為偏西南風，潮濕水氣多，中南部靠山區很容易有午後熱對流發展，雷陣雨也將會持續。