快訊

直擊首爾「陰謀論教會」現場：南韓第四波疫情的爆發

熱擾動醞釀發展有成颱機率 今明晴朗最高溫達36度防中暑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫炎熱 彭啟明：周末轉偏西南風、雷陣雨持續

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天要注意中午前後較高溫也晴朗，外出務必要防曬防中暑，中南部靠山區要留意午後雷陣雨發展的動態，也有機會往平地移動。圖為阿里山。記者楊德宜／攝影
今天要注意中午前後較高溫也晴朗，外出務必要防曬防中暑，中南部靠山區要留意午後雷陣雨發展的動態，也有機會往平地移動。圖為阿里山。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司總經理彭啟明臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天受到太平洋高壓影響，無花果颱風往西登陸廣東西部往廣西，更遠離台灣，各地晴朗炎熱，中南部午後有雷陣雨，今天仍維持類似天氣，顯著的吹東風，西半部要留意會有局部較高溫現象。

今天要注意中午前後較高溫也晴朗，外出務必要防曬防中暑，中南部靠山區要留意午後雷陣雨發展的動態，也有機會往平地移動。

類似的天氣將維持到周五或周六上半天，彭啟明說，接下來就要留意在南海到菲律賓東方附近海面上，西南季風環流的發展，未來逐步轉為季風低壓，台灣附近的風場也將逐步轉為偏西南風，暖濕的水氣也較為明顯。原來在菲律賓東方的擾動，目前發展成為低壓，清晨的動態是離熱帶性低氣壓還有一段距離，今天仍要觀察發展的動態。

他說，過去兩天許多的預測模式顯示，可能很快發展起來，在周六時在台灣東方海面北上通過，分歧點是在颱風北上過程當中距離台灣有多遠，有的較為接近，有的相當遠。

不過，彭啟明說，根據最新的動態資料來看，低壓環流將接近呂宋島，有緩慢往西北移動趨勢，預期會受到陸地干擾，整個發展的速度有減緩的趨向。

他說，今天白天發展的動態，有沒有快速旋轉發展起來是一個關鍵，也有機會在這一兩天突然發展為熱低，很快變成颱風的可能性。

彭啟明表示，尤其這區域將會和南海的季風環流，都是整個大低壓帶，台灣附近的風場也將在周六日兩天轉為偏西南風，在這樣的大低壓環流中，各種的預測的變數較多，也將有各種可能，甚至本身發展的速度時快時慢，有時候變化的時間很快，很類似8月上旬幾個接近台灣附近的颱風。

除了這個低壓外，周末開始到下周，台灣附近風場將轉為偏西南風，潮濕水氣多，中南部靠山區很容易有午後熱對流發展，雷陣雨也將會持續。

彭啟明 颱風

延伸閱讀

呂宋島熱帶低壓有機會成颱 彭啟明：台灣不受直接影響

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

今年颱風位置特殊 彭啟明：像典型反聖嬰年的颱風

下周一天氣驟變！ 彭啟明：薔蜜颱風最快今晚升成

相關新聞

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面，醞釀發展中；歐洲及美國...

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網...

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地...

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公...

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

誠品生活繼關閉6家後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台...

中元節需求增毛豬價格高 農委會：不會再往上攀升

還有半個月為中元節，中元節是一年當中豬肉消費需求最暢旺的節慶，農委會說，會供應足夠的豬肉因應市場需求，價格也會維持在80...

高溫炎熱 彭啟明：周末轉偏西南風、雷陣雨持續

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，昨天受到太平洋高壓影響，無花果颱風往西登陸廣東西部往廣西，更遠離台...

電宅必殺技！爽吹冷氣 怎麼開窗大學問

台灣今年夏天頻創歷史高溫紀錄，用電量也寫下歷史新高，專家認為，未來極端氣候會越來越嚴重，全球平均溫度升高無可避免，節能減碳成為人類第一要務。為了荷包不被夏季電費掏空，如何把住家改造成節能好宅，專家表示，「開窗率」就是民眾住家省電重點。另外，除了自家電費，還要注意「公用電費」的玄機。

金門牛結節疹 蠅類傳播最可疑

金門多個畜牧場幾乎同時爆發惡性動物傳染病牛結節疹，中興大學昆蟲系教授杜武俊推測透過飛行能力強的蠅類傳播可能性最大，經採集...

健康橘／腎結石年輕化 喝足夠水可預防

國內平均每10人有1人有結石問題，男性又比女性高出2至3倍。台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳嘉宏指出，過去較常出...

醫病天地／戴口罩戰痘 少用化妝品 要注重清潔

新冠肺炎疫情爆發後，口罩成了外出必備配件；南投有名32歲陳女因工作需求得戴口罩整天，長期下來嘴邊與下巴狂冒痘，還長出一堆...

台南六甲4連震 30年罕見

台南市六甲區昨上午八時卅三分起到下午二時廿一分，接連發生四起有感地震，地震深度皆為十到十一公里，規模分別為四點五、四點二...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。