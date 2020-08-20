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政風查彰化 笨蛋！問題不在「公正第三方」

熱擾動發展 吳德榮：發展緩慢但有成颱機率

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今晨4時真實色雲圖顯示（左圖），熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀發展中。最新歐洲模式，模擬周六20時預測圖（右圖）顯示，位置在台灣東側，周日、下周一在琉球海面附近（紅虛線）；美國模式模擬路徑則較偏東（藍虛線）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
今晨4時真實色雲圖顯示（左圖），熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀發展中。最新歐洲模式，模擬周六20時預測圖（右圖）顯示，位置在台灣東側，周日、下周一在琉球海面附近（紅虛線）；美國模式模擬路徑則較偏東（藍虛線）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，熱帶擾動在菲律賓東方海面，醞釀發展中；歐洲及美國模式模擬顯示，此擾動發展緩慢，但仍有成颱的機率。歐洲模式模擬，周六通過台灣東側，周日、下周一在琉球海面附近；美國模式模擬則較偏東。

他說，周五前台灣附近低層是東南風，挾帶暖濕的空氣；周六、周日熱帶系統外圍影響；下周一起台灣附近轉西南風。而大氣不穩定的程度，與此系統的發展、路徑，以及其所引進西南風的強度有關；模式模擬有不確定性，應持續觀察。

今明兩天各地晴朗炎熱，最高溫約在35、36度左右，地理環境特殊的地點如桃園、金門，有升至37度以上的機率，要注意防曬、防中暑。

大氣不穩定，午後新竹以南山區有局部陣雨或雷雨，部分平地受影響，有局部性大雷雨，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣。迎風面東半部及恆春半島偶有零星短暫降雨。今天北部24至37度、中部23至36度、南部23至35度、東部23至36度。

周六、周日熱帶系統從台灣東側通過，各地有降雨機率，亦增強西半部的午後對流，應注意大雷雨；高溫微降。

下周一至周三轉西南風，水氣更多、更不穩定；迎風面南部、中部清晨及午後皆有利強對流的發展，伴隨劇烈天氣發生的機率。

大雷雨 高溫

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