經典「南橫健行隊」全線復刻明年有機會？葛永光曝兩困難點

10年前，南部橫貫公路因莫拉克颱風侵襲，多處路基崩塌毀損，無法通行，救國團不得不停辦熱門營隊「南橫健行隊」。今年1月傳出高雄桃源梅山口至天池段復通的消息，救國團才重辦南橫營隊活動。

救國團「南橫健行隊」是台灣三、四、五年級生的共同回憶，7天6夜徒步走過高雄梅山、天池、埡口、利稻等地，直達台東，沿途山壁陡峭、雲霧飄渺美景不斷，不過遠行一百多公里，十分考驗耐力及意志力，與「中橫健行隊」同為當時熱門活動，只要開辦就會立刻被搶光。

2019年莫拉克颱風來襲，龐大的降雨量為南台灣帶來嚴重水患，南橫公路多處路斷、壁崩、地基流失，而通往健行起點的梅山明隧道上方更嚴重崩塌，無法通行。經過10年來努力搶修，1月時復通梅山至天池段，救國團也著手復辦2天1夜的南橫輕健行，期待明年若能全線貫通，能完整復刻當年的熱門活動。

南橫公路梅山明隧道已因山壁崩落損壞，此為新建。 圖／六龜警分局提供

救國團葛永光主任表示，等南橫貫通後，新版南橫健行的路線與10年前不會有太大差異，但考量現在參與營隊者涵蓋各年齡層，不全是學生，義工隊、梯隊也有本職在身，活動時間不宜太長，加上沿線少了埡口、利稻兩個活動中心讓健行者休整，因此可能會以健行搭配車輛接駁的方式，規畫3至4天的行程。

除了南橫健行隊即將完整重現，葛永光透露，當年因921大地震震毀道路而停辦的人氣路線「溪阿縱走」，也有機會再次出現。他表示，南投縣政府打算打通杉林溪至阿里山路段，目前已開始請義工試走溪頭至杉林溪路線。

葛永光認為，救國團營隊最大的不同，在於強調人與人之間關係的建立，所以每晚都會準備團體活動同樂，而不是單純的吃飯睡覺。他笑說，其實有很多人不曉得救國團仍持續舉辦健行活動，未來南橫、溪阿復辦，期待有更多人一起參與。