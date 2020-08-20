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為身障者圓健走夢！靠意志力走完31.5公里 葛永光敬佩：沒人想放棄

聯合新聞網 / 記者侯愛慈／報導
中橫健走營隊最後一天出發前合影。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影
中橫健走營隊最後一天出發前合影。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影

救國團中橫健行隊」在60～80年代曾蔚為風潮，時至今日仍受許多人喜愛，不過，對身障朋友而言，可能是個無法企及的夢。近日救國團為13名下肢身障者圓夢，成功挑戰為期4天3夜、31.5公里的中橫健行，眾人開心吶喊「走過中橫，無所不能」！

中部橫貫公路曾因921大地震毀損，救國團熱門活動「中橫健行隊」也因此中斷10年，至2010年才重新恢復。多年來，救國團健行活動的服務對象多為學生、成人，身心障礙者受限於身體缺陷，難以參與。

注意到此情況，救國團在2017年便率先為台中市惠明盲校9名學生規畫中橫公益健行，成功挑戰42公里後頒發點字版證書，成為他們人生中特別的回憶。今年救國團再次為身障者圓夢，帶領13名下肢身障者勇闖中橫，救國團主任葛永光說，由於這次的參加者皆行動不便，整體難度比之前高很多，除了參加者需事前試走，體能足夠才能報名外，對協助的義工也是很大的挑戰。

身障者於15日步行至救國團天祥活動中心，葛永光與馬以南陪走迎接。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影
身障者於15日步行至救國團天祥活動中心，葛永光與馬以南陪走迎接。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影

葛永光認為，中橫山勢壯闊風景秀麗，是玉山、單車環島外，應該趁年輕時親自走一趟的活動，但身障者卻不易達成。由於中橫並非平坦地勢，從觀雲山莊走至天祥，一路高高低低有許多坡度，身障者需穿戴輔具，走起來比健康的人還辛苦，需要的不只是體力，還有意志力。

他表示，此次行程規畫走白楊步道，在進入水濂洞前，考量洞內溼滑難行，曾詢問障友們的意向，但他們一致認為「既然來了就要去看」。還有穿戴義肢的障友因長時間行走，斷肢接合處磨出水泡，仍堅持走到住宿點才脫下義肢塗藥，等藥乾了，隔天再套回義肢繼續走，「沒有人想要放棄，堅持著把這段路走完，我覺得他們的意志力很值得大家敬佩、效法，也可以給年輕朋友一個啟發：儘管情況困難，若下定決心要做一件事情時，就要把它做完、做好。」

中橫健走團團員出發前，紛紛在隊旗上簽名留念。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影
中橫健走團團員出發前，紛紛在隊旗上簽名留念。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影

葛永光強調，救國團一直為社會公益努力，幫助很多弱勢團體，這次舉辦中橫公益健走活動，不只是為身障朋友圓夢，更想給社會一些正面的能量與啟示，帶動更多人在能力範圍內幫助他人，讓台灣變成樂於助人的社會，充滿愛與關懷。

至於是否還會有下一次公益健走？葛永光說，只要身心障礙朋友有需要，都很樂意幫忙規劃，「有夢就幫你完成。」

救國團主任葛永光為團員頒發完成證書。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影
救國團主任葛永光為團員頒發完成證書。 圖／聯合報系記者侯愛慈攝影

救國團 葛永光 中橫 健走 身障者

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