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家扶：2成4弱勢兒少未每天吃三餐逾3成「有得吃就好」

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
就讀小三的小潔今透過元大金控捐贈的振興經濟愛心卡，到超商購買牛奶等營養食物。圖／家扶基金會提供
就讀小三的小潔今透過元大金控捐贈的振興經濟愛心卡，到超商購買牛奶等營養食物。圖／家扶基金會提供

家扶基金會「弱勢兒少飲食營養調查」指出，有2成4弱勢兒少沒有每天吃三餐，有3成表達「有得吃就好，吃什麼都可以」，進一步分析「有得吃就好，吃什麼都可以」填答者，高達93.7%表示「經濟狀態許可，會吃得更健康」、75.4%則曾餓肚子。元大金控日前捐贈振興經濟愛心卡給家扶扶助的家庭，企業志工今陪同孩子到超商使用愛心卡，陪伴孩子選購食物。

就讀戲曲學校的宣宣，體能訓練大量消耗體能，常需要補充營養的餐食，宣宣說，希望用振興經濟愛心卡買鮮奶及便當，吃飽才更有體力練習；小潔的媽媽獨自照顧3名子女，就讀國小三年級的小潔，家常的豬油拌飯配清湯，就能吃得津津有味，小潔媽媽很感謝元大金控贊助振興經濟愛心卡，讓她可採買些牛奶等營養品、御飯糰等。

家扶基金會林秀鳳處長表示，疫情的挑戰延續至今已超過半年，後疫情時代的考驗接踵而至，民生物資捐贈情形向來數量有限，加以多如米、麵條、罐頭等物資捐贈為主，振興經濟愛心卡則適時補足弱勢家庭生活物資不足，受贈者更可自由採購新鮮食材及民生必需品，超商最大的優勢在於地理近便性，家扶的扶助家庭不論是離島、偏鄉，都可就近使用。

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