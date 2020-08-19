「勇氣的力量」新書發表 呈現創業家成功故事
中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，大獲好評，這些事業有成的精英故事不僅勵志，對於人生觀和商業經營也極具啟發性。
這項新書發表會有16位創業家包括：富山檀香董事長鄭銀瑞、紅山開發工程總經理洪聖添、上禾聯合律師事務所主持律師施秉慧、天才餐飲 THOMAS CHIEN 法式餐廳創辦人簡天才、立重紙業董事長薛淑眞、新富聚建設總經理張夷君、人才天下總經理黃偉豪、優嘉實業總經理林育仁、啟盛交通總經理蘇淑玲、北極光電總經理陳建志、道騰國際商務中心總經理郭宏偉、協治企業執行長李佩娟、凱舟濾材董事長張敏華、廣味香董事長許秋毅、李進企業總經理李隆宇、漢德威自動化科技總經理羅偉等貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。
其中作者之一洪聖添表示，這本「勇氣的力量」，涵蓋內容深入，探究作者的經歷與智慧，中山E21同學將本書獻給母校，並將所有版稅收入捐給慈善機構，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，見證了台灣的經濟奇蹟。
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