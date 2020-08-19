快訊

小嫻大方認愛金剛 前夫何守正PO文洩心聲

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

「勇氣的力量」新書發表 呈現創業家成功故事

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，呈現創業家的成功故事。記者劉學聖／攝影
中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，呈現創業家的成功故事。記者劉學聖／攝影

中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，大獲好評，這些事業有成的精英故事不僅勵志，對於人生觀和商業經營也極具啟發性。

這項新書發表會有16位創業家包括：富山檀香董事長鄭銀瑞、紅山開發工程總經理洪聖添、上禾聯合律師事務所主持律師施秉慧、天才餐飲 THOMAS CHIEN 法式餐廳創辦人簡天才、立重紙業董事長薛淑眞、新富聚建設總經理張夷君、人才天下總經理黃偉豪、優嘉實業總經理林育仁、啟盛交通總經理蘇淑玲、北極光電總經理陳建志、道騰國際商務中心總經理郭宏偉、協治企業執行長李佩娟、凱舟濾材董事長張敏華、廣味香董事長許秋毅、李進企業總經理李隆宇、漢德威自動化科技總經理羅偉等貴賓均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

其中作者之一洪聖添表示，這本「勇氣的力量」，涵蓋內容深入，探究作者的經歷與智慧，中山E21同學將本書獻給母校，並將所有版稅收入捐給慈善機構，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，見證了台灣的經濟奇蹟。

中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，呈現創業家的成功故事。記者劉學聖／攝影
中山大學管理學院EMBA，16位今年剛畢業的第21屆同班校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書「勇氣的力量」，呈現創業家的成功故事。記者劉學聖／攝影

中山大學 極光

延伸閱讀

基隆創業孵育補助11在地創業家 協助年輕人打出一片天

新增2例日本腦炎 一人口齒不清

新增2例日腦病例 40多歲男性突然「有口難言」送加護病房

世貿聯誼社變身「世貿名人坊」！問鼎高端粵菜

相關新聞

你簽了嗎？ 國內1萬5000多人簽署預立醫療

衛福部《病人自主權利法》（病主法）施行已逾一年半，截至目前176家醫療院所提供諮商服務，累積簽署人數超過1萬5000人，...

昆蟲專家推測 金門牛結節疹是蠅類的傳播可能性最大

金門在7月初爆發惡性動物傳染病牛結節疹，國內專家前往金門採樣，依現場狀況判斷，推測這次金門疫情透過蠅類傳播的機率較大。

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網...

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地...

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公...

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

誠品生活繼關閉6家後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台...

躺上美容床 工程師如何1小時痛失10多萬？

台南熱鬧商圈、車站、賣場、學校附近常見有外型亮麗的美容業務員招攬路人填問卷、送贈品，並稱有美容體驗服務。一旦成功帶路人到工作室之後，即展開強勢推銷，保養品一瓶開完又一瓶。不少消費者在短短一小時內痛失10多萬元，多名南科工程師也「招架不住」，甚至還有業者讓消費者「假分期真貸款」，消費者最後自認受騙，找上消保官申訴。

蜂蜜治感冒不是偏方 牛津大學研究證實有效

坊間流傳的民俗療法向來認為蜂蜜可治刺激性咳嗽、喉嚨痛與小感冒，英國一項最新研究發現確有其事，蜂蜜對付這些小病的效果要比抗...

台南六甲第4起地震！規模3.8 最大震度台南嘉義2級

台南六甲今天下午2時21分發生今天第四起地震，規模3.8…

日喝八瓶感冒糖漿治偏頭痛 沒改善還成癮

偏頭痛痛起來生不如死，世界衛生組織甚至將偏頭痛列為年輕人失能疾病第一名；尤其慢性偏頭痛每月有15天都在頭痛，痛起來動輒四...

癌症治療中途改藥好嗎? 醫師這麼建議

近年不少原廠生物製劑過了專利保護期，相關生物相似藥陸續上市，健保也已納入乳癌治療給付。不過，生物製劑屬於癌友救命藥，要上...

糖尿病友易有視網膜病變 AI智慧大數據可精準判讀

醫療結合AI大數據運用層面越來越廣，台北市立聯合醫院眼科與工研院攜手研發糖尿病眼底影像AI智慧判讀系統，結合免散瞳眼底攝...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。