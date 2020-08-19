日喝八瓶感冒糖漿治偏頭痛 沒改善還成癮

偏頭痛痛起來生不如死，世界衛生組織甚至將偏頭痛列為年輕人失能疾病第一名；尤其慢性偏頭痛每月有15天都在頭痛，痛起來動輒四小時，甚至出現噁心、嘔吐的症狀，根本無法好好工作。醫師表示，許多民眾會自行服用止痛藥，但若是疼痛狀況嚴重且持續多日，長期使用小心藥物成癮，可使用口服預防性用藥或肉毒桿菌素預防偏頭痛發生。

一名中年婦女從高中時期就開始偏頭痛，過去20年都自行買成藥或以感冒糖漿中的止痛成分（乙醯氨酚）來止痛。然而隨著頭痛頻率升高，用量也持續上升，甚至一天喝到八瓶才能控制頭痛。但長期服用感冒糖漿導致她不喝感冒糖漿就全身不對勁，明顯藥物成癮，且頭痛無法好好控制，經常因此請假耽誤工作。

收治這名婦女的台灣頭痛學會理事長林高章表示，偏頭痛病因主要來自三叉神經敏感化，以及腦血管的神經發炎，多源於遺傳和荷爾蒙變化，甚至經常輪班、作息不正常以及氣溫大幅度變化都可能造成偏頭痛發作。

偏頭痛可用「54321」口訣作為診斷參考，頭痛超過五次以上、頭痛持續四小時以上、三天內會自行緩解、具有至少兩項特徵，包括中重度頭痛、單側發作、搏動性疼痛、日常工作或走路會使頭痛加劇，以及合併其中一項症狀，包括噁心、嘔吐、畏光及怕吵。

林高章說，根據調查，全台約200萬人深受偏頭痛所苦，尤其以20至50歲的年輕女性居多，而偏頭痛若不妥善治療，容易演變成「慢性偏頭痛」或「藥物過量偏頭痛」。

台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，慢性偏頭痛的定義是每月有15天以上頭痛症狀且其中有8天被診斷為偏頭痛、每天4小時以上並持續三個月。

王署君說，慢性偏頭痛的急性治療以各式止痛藥先治標，包括乙醯氨酚、阿斯匹靈等，但一周不可使用超過兩天。另需搭配口服預防性藥物，包括血清素促動劑、抗癲癇藥、乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑或抗憂鬱藥等，長期服用，一般療程為三至四周。

另外，今年二月起健保有條件給付肉毒桿菌素可用於慢性偏頭痛的治療，每三個月一劑，藉由阻斷大腦發出疼痛訊號的神經傳導物質，減少慢性偏頭痛的發生。

然而，並非每位病患都適合使用肉毒桿菌素治療，王署君表示，有偏頭痛症狀者最好先撰寫「頭痛日記」，記錄每月頭痛次數、維持時間、合併症狀、經期以及頭痛前的飲食，以便讓醫師了解導致頭痛發作的原因，對症下藥。除此之外，還要搭配生活調適，作息正常、充足睡眠、規律運動，並減少壓力、緊張或焦慮的情緒，才有助長期穩定控制病情。