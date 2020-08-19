快訊

小嫻大方認愛金剛 前夫何守正PO文洩心聲

官場現形又一章！新科考委搶入住 部長竟想住副院長官舍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌症治療中途改藥好嗎? 醫師這麼建議

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃建議，癌友如遇到換藥時，務必注意換藥過程中的身體變化，是否有過敏反應，相關指數是否出現起伏，如果出現異狀，應立即告知醫師，才能確保醫療權益。圖／葉士芃提供
中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃建議，癌友如遇到換藥時，務必注意換藥過程中的身體變化，是否有過敏反應，相關指數是否出現起伏，如果出現異狀，應立即告知醫師，才能確保醫療權益。圖／葉士芃提供

近年不少原廠生物製劑過了專利保護期，相關生物相似藥陸續上市，健保也已納入乳癌治療給付。不過，生物製劑屬於癌友救命藥，要上市需要臨床研究證實其與原廠生物製劑在安全性及療效上是一致的。

中國醫藥大學附設醫院內科部副主任葉士芃指出，生物製劑屬於單株抗體，為一種立體結構的蛋白質，相當複雜，製作嚴謹，需以細胞、酵母菌來培養抗體，還需找到癌細胞的接受體，兩者結合後，毒殺癌細胞。

原廠生物製劑在上市之前，歷經三階段嚴格測試，第一階段為檢測毒性及安全性，第二階段為測試固定劑量的優劣，第

三則是比較使用舊藥以及生物製劑兩組患者的療效，以證實其臨床價值。

相較之下，生物相似藥研發過程短，只要臨床試驗顯示生物相似藥的治療效果及安全性與原廠生物製劑相似，就可核准上市。由於製造成本較低，生物相似藥的費用也較便宜，在歐美及日本等國家，生物相似藥的藥費約為原廠生物製劑的六成，有助於減輕政府與醫療院所財務負擔。

在國外有越來越多醫院改而採購生物相似藥。葉士芃說，經過美國FDA及歐盟EMA核准上市的生物相似藥，其療效與安全性都是可以接受的；我國的食藥署對於生物相似藥也設下嚴格規範，通過審查，始核發藥症。

因此，若癌友從來沒有用過單株抗體標靶藥物，當然可以從中擇一，不管是原廠生物製劑或生物相似藥。但對正在使用原廠生物製劑治療且無併發重大副作用的癌友來說，如果中途改用別種生物相似藥，可能就必須承受一定的風險，因為再相似的蛋白質結構，也可能引起不同的抗體抗原反應，且大部分的生物相似藥並沒有進行所謂「可交換性」臨床試驗（interchangeable trial, or switching trial）。

葉士芃建議，治療中途最好不要換藥。癌友如遇到換藥時，務必注意換藥過程中的身體變化，是否有過敏反應，相關指數是否出現起伏，如果出現異狀，應立即告知醫師，才能確保醫療權益。

癌細胞 患者 健保

延伸閱讀

打造易瘦體質，吃絞肉竟比肉塊好？專家教你挑對蛋白質，靠3招「這樣吃」增肌減脂最有效

乾癬藥物擴大給付獲共識 十月共擬會議討論

乳癌標靶治療自費壓力大 藥廠推生物相似藥支持計畫

健保財務吃緊 生物相似性藥估年省7億元

相關新聞

你簽了嗎？ 國內1萬5000多人簽署預立醫療

衛福部《病人自主權利法》（病主法）施行已逾一年半，截至目前176家醫療院所提供諮商服務，累積簽署人數超過1萬5000人，...

昆蟲專家推測 金門牛結節疹是蠅類的傳播可能性最大

金門在7月初爆發惡性動物傳染病牛結節疹，國內專家前往金門採樣，依現場狀況判斷，推測這次金門疫情透過蠅類傳播的機率較大。

台南六甲今早連3震！ 警報響後才地震 民眾：好大一下

台南今天一早發生三起地震，其中11時13分的第三次地震，許多人都接到手機顯示的「國家級警報」，顯示要發生中型有感地震，網...

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲今天上午連三起地震，最近一次為上午11時13分，芮氏規模達4.7，最大震度嘉義4級，台南和雲林也有3級，台南等地...

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

地牛又翻身！中央氣象局地震報告指出，今天上午11時13分，台南六甲又發生地震，發生芮氏規模4.7有感地震，地震深度10公...

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

誠品生活繼關閉6家後，今宣布下半年再關3店，包含將於8月23日結束營業的中壢SOGO店、8月底結束營業坪數最小的69坪台...

躺上美容床 工程師如何1小時痛失10多萬？

台南熱鬧商圈、車站、賣場、學校附近常見有外型亮麗的美容業務員招攬路人填問卷、送贈品，並稱有美容體驗服務。一旦成功帶路人到工作室之後，即展開強勢推銷，保養品一瓶開完又一瓶。不少消費者在短短一小時內痛失10多萬元，多名南科工程師也「招架不住」，甚至還有業者讓消費者「假分期真貸款」，消費者最後自認受騙，找上消保官申訴。

蜂蜜治感冒不是偏方 牛津大學研究證實有效

坊間流傳的民俗療法向來認為蜂蜜可治刺激性咳嗽、喉嚨痛與小感冒，英國一項最新研究發現確有其事，蜂蜜對付這些小病的效果要比抗...

台南六甲第4起地震！規模3.8 最大震度台南嘉義2級

台南六甲今天下午2時21分發生今天第四起地震，規模3.8…

日喝八瓶感冒糖漿治偏頭痛 沒改善還成癮

偏頭痛痛起來生不如死，世界衛生組織甚至將偏頭痛列為年輕人失能疾病第一名；尤其慢性偏頭痛每月有15天都在頭痛，痛起來動輒四...

癌症治療中途改藥好嗎? 醫師這麼建議

近年不少原廠生物製劑過了專利保護期，相關生物相似藥陸續上市，健保也已納入乳癌治療給付。不過，生物製劑屬於癌友救命藥，要上...

糖尿病友易有視網膜病變 AI智慧大數據可精準判讀

醫療結合AI大數據運用層面越來越廣，台北市立聯合醫院眼科與工研院攜手研發糖尿病眼底影像AI智慧判讀系統，結合免散瞳眼底攝...

熱門新聞

鬼門開！命理師曝鬼月別吃「5種禁忌食物」以免招陰

台南連兩震氣象局曝原因 一周內不排除再有地震

台南六甲今天第3起地震！規模4.7 發出國家級警報

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

國家級警報響了！ 台南六甲連3震 氣象局：很少見

台南六甲上午連3震！國家警報響 六甲區長：很不尋常

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。