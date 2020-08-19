糖尿病友易有視網膜病變 AI智慧大數據可精準判讀

醫療結合AI大數據運用層面越來越廣，台北市立聯合醫院眼科與工研院攜手研發糖尿病眼底影像AI智慧判讀系統，結合免散瞳眼底攝影儀器，可以迅速判讀病人眼疾狀況，分為五個等級，依據嚴重程度，提供須至眼科就診的轉介率，協助一般科醫師判斷。

一名68歲男性患者患有多年高血壓，日前因視力模糊而來眼科就醫，散瞳眼底檢查發現，雙眼皆有點狀視網膜出血，高度懷疑為糖尿病視網膜病變，經抽血檢驗糖化血色素高達8.0%，確診為糖尿病。中興院區眼科主治醫師鍾慧娟說，糖尿病視網膜病變，初期視力大多不受影響，病人往往沒有發覺，等到視力模糊才來就醫，相對嚴重。

根據美國糖尿病協會建議，第一型糖尿病患應於發病 5 年內進行第一次視網膜檢查，而第二型糖尿病人則應於新診斷糖尿病時進行第一次檢查，之後每年至少進行一次篩檢。

中央健康保險署統計數據，台灣糖尿病病人 2016 年底眼底檢查執行率為 38.52%，明顯低於美國的糖尿病患進行視網膜篩檢率60%。

鍾慧娟強調，糖友每年例行性視網膜篩檢，可以早期診斷早期治療，減少失明機率。然而，糖尿病患者在眼科進行散瞳眼底檢查，除了需要等待瞳孔放大外，點完散瞳劑後，會有數小時的視力暫時模糊，若是開車、騎車或無人陪同就醫的情況下，往往無法立即返家，造成不便，也無形中降低了病患後續定期追蹤的意願。

科技介入醫療，智能設備機器自動化，讓糖尿病患者視網膜判讀更為簡易，鍾慧娟說自109年8月17日起，中興院區所屬大同門診部與中山門診部率先引進AI智慧眼底攝影，今年尚未接受眼底攝影檢查的糖尿病病患，可於候診時間接受AI智慧眼底攝影。此外，為擴大篩檢，年滿40歲以上，但不清楚自己有沒有糖尿病的民眾也可於候診時間受檢。