你簽了嗎？ 國內1萬5000多人簽署預立醫療

衛福部《病人自主權利法》（病主法）施行已逾一年半，截至目前176家醫療院所提供諮商服務，累積簽署人數超過1萬5000人，病人自主研究中心日前與台北醫學大學衛生福利政策研究中心攜手舉辦「病主法施行週年專題論壇」，台北市立聯合醫院、台大、高雄義大、台北慈濟、台東都蘭診所等醫療院所等代表齊聚一堂，分享經驗，希望更多民眾簽署預立醫療。

從病主法施行以來即積極推行預立醫療照護諮商的嘉義陽明醫院謝景祥院長說，「未來十年將有200萬人死亡前沒有完成諮商」，呼籲政府以公費補助諮商，造福全民。

台東都蘭診所醫師賴瑋伶表示，台東地區人口老化，老年人已占五分之一，屬於高齡社會，這正是五年後台灣社會的縮影。都蘭診所透過一次次在宅醫療的過程，將預立醫療照護諮商的精神帶入家庭，深入社區，目前病人自主觀念尚未普及，推廣至基層仍需要努力。

台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任陳再晉致詞時表示，本次論壇除回顧臨床施行經驗，更是提供政策參考的重要依據。」除北中南醫療單位外，台東都蘭診所更跨越半個台灣前來與會，席間精彩分享東部醫療現況與在宅醫療之特色，以及如何在此基礎上奠基其預立醫療照護諮商模式，提出諮商在地化之可能模板。

台北市立聯合醫院代表楊君宜主任說，「從身心障礙者權利公約的精神出發，醫院更應協助突破諮商的限制，發展以人為本的醫療。」針對心智障礙者推廣預立醫療照護諮商服務，難度更高，目前積極開發「易讀本」，為智能障礙朋友預立醫療照護諮商的可能打開一扇窗。

高雄義大醫院代表林季緯部長分享自身經驗，他認為，院長的支持是重要關鍵。宜蘭羅東博愛醫院張賢政主任指出，區域醫院資源有限，必須借鏡社區安寧模式的發展經驗，融入病主法諮商服務，輔導在地診所進入社區，才能讓更多民眾了解醫療資源與善終觀念，透過分級醫療及轉診制度，開創諮商及後續照顧服務的新模式。

台北慈濟醫院常佑康醫師強調，「我們要的不只好死，更要讓家屬與醫療團隊善生，一切方能圓滿。」

病主中心執行長，同時也是病主法立法推手楊玉欣委員指出，解決問題、創新價值，共創為三大願景，將在官網發行「病主法施行週年專題論壇」電子專刊，促使病主法政策與配套更接地氣，共創預立醫療照護諮商總體能量之提升，早日實現全民知情、全民受惠的圓滿社會。