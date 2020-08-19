桃園離岸風力發電有變？離桃機太近民航局建議不應設置

蔡政府衝再生能源喊出「千架海陸風電機計畫」，桃園離岸風力發電案預計架設110支風機，2017年通過環評。由於升壓站等工程調整，環評專案小組今審查此案環差卻出現「案外案」，經濟部能源局轉述民航局意見表示，開發場址靠近桃機，建議本案不應設置。環評委員認為，民航局意見跟環差內容無關，應由能源局權責處理，未來審查也應請民航局出席。

雖然今日環差會議無涉民航局意見，此案也早就在2017年通過環評，但未來能源局、開發單位必須針對民航局所提意見進行協調，也為桃園離岸風力發電案投下變數。

據了解，內政部去年12月25日召開海岸管理審議會，審查麗威風力發電公司申請的桃園離岸風力發電廠興建計畫。民航局代表在會上表示，此案申設地點在桃園機場西南外海，桃機為我國重要空運門戶，具不可替代性且機場附近飛航密度極高，桃機西南外海不宜設置風機。

民航局表示，2016年就向麗威公司說明桃機特殊性及重要性，建議優先考慮其他場址。後來經過協調認為，麗威公司應委請專家評估並經第三方專業獨立公正機構驗證，且民航局無不同意見，才可考量同意設置。

2018年12月麗威公司提供評估報告，民航局2019年4月29日函復提供意見，認為要大幅補充及修正，但截至去年會議當天，麗威尚未提送修正報告。

民航局當天在會議中強調，為維護飛航安全重大公共利益，桃機10浬半徑範圍內實不宜設置風機，10浬半徑範圍外則需個案評估。麗威公司2015年來多次變更風機位置、高度、數量，但飛航作業必須有確切規畫內容才能評估，在無法確認規畫下，難以表達意見，並強調「風機設置後將長久存在，具不可逆特性，麗威公司申設案涉及飛安，民航局不得不審慎，畢竟飛航安全不能有任何折減」。

根據麗威公司2018年評估報告初稿，民航局指出，「已識別本案風機確實會影響航管雷達監視訊號，而空中勤務總隊亦表示，該區域設置風機後將迴避前往該區域進行海上搜索救援任務，本案影響桃機航機緊急海上迫降空間，及現有直升機飛航目視航路運用。」

另外，此案2017年就通過環評，為配合工程需求，麗威公司向環保署提出環差，取消及變更升壓站位址，並檢討土石方處理計畫。今天專案小組審查此案，能源局表示，民航局函示意見，今年6月9日曾召開本計畫評估報告及第三方驗證報告審查會議結論，建議不應設置。

能源局解釋，民航局認為開發部分場址位於桃機10浬半徑範圍內，不宜設置風機，民航局去年12月在海岸管理審議會中要求評估及第三方認證，因此在結果出來後，將民航局建議附在能源局審查意見中。

麗威公司對此回應，民航局意見無涉環差變更內容，將另案處理。

環評委員則認為，該案已於2017年通過環評，民航局所提跟此次環差沒有太大關聯，民航局意見應由能源局依權責辦理，未來相關環評審查也建議邀請民航局出席。

至於本次變更內容，環評委員要求纜線設置要避開小燕鷗繁殖期，並確保防風林保育情況，決議補正再審。