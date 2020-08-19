舞出家暴 「家.溫°C +」看家庭中的無奈逃亡

曾獲台新藝術獎的賴翠霜舞創劇場，2013年曾推出以家庭暴力為主題的「家.溫°C」，頗受好評。今年該作重製推出「家.溫°C +」，將之前一位演員、四位舞者版本，擴大為兩位演員、四位舞者，戲劇表達效果更強。

賴翠霜舞創劇場作品常關懷社會議題，包括家暴、環保或、老人問題，形式則多元跨領域，常運用影像、文字、現場聲音乃至讓舞者講破碎的台詞，更接近劇場的敘事性。

「家.溫°C +」升級版以兩位演員、四位編舞家的個人特質為基礎，帶出以表演者為特色的方向，用舞蹈劇場表演方式表達社會陰暗面，顯示家庭教育對每個人所帶來的正面或負面影響，會直接形成整體社會架構不同的樣貌。

曾長年旅德的賴翠霜說，根據統計，世界上每15秒鐘就有一名女性或兒童受家暴，在德國每四個女人就有一位是家暴的犧牲者，在台灣家暴的案例每年至少有6萬件。家乍看是幸福溫暖的代名詞，但對有些人來說背後隱藏的是無法啟齒的秘密、無限的恐懼與害怕義。

該作8月29日、30日在新北市樹林藝文中心演藝廳演出，購票洽兩廳院售票系統。