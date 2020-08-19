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迎七夕情人節 桃捷：林口站打卡上傳抽限量御守

中央社 / 桃園19日電

為了迎接即將到來的七夕情人節，桃捷公司在A9林口站，規劃「兩車交會兩心相會」七夕打卡景點，情侶或家人只要拍照上傳，就有機會獲得限量「桃捷藍Token御守一對」。

桃園大眾捷運公司董事長劉坤億今天表示，浪漫的七夕情人節即將來臨，許多情侶都忙著規劃過節的好去處。機場捷運內就有個浪漫的景點，民眾只要站在A9林口站內的連通橋上，就可以看到「直達車和普通車兩台列車交會」的私房景點，就像牛郎織女相會一般相當浪漫。

劉坤億表示，桃捷公司從即日起到31日，打造「兩車交會 兩心相會」七夕情人節超浪漫甜蜜打卡景點，民眾只要跟情人或家人一起在幸福打卡點拍照，並上傳到臉書（Facebook）活動貼文，就可以參加抽獎，桃捷將在9月1日中午12時前，抽出25名中獎帳號並公布在臉書粉絲專頁，每人都可獲得「桃捷藍Token御守一對」。

劉坤億指出，桃捷公司在7月1日至9月20日的暑假期間推出「仲夏一日票買一送一」活動，原價新台幣320元的一日票只要160元，到官網登錄票卡卡號還可參加抽獎，桃捷公司同時也與青埔地區影城合作推出「仲夏星光套票」，希望透過不同的活動及優惠組合，鼓勵民眾賞玩機場捷運沿線，帶動桃園小旅遊商機。

桃捷 機場捷運 七夕

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