109鄒旅達人培育強化 阿里山旅遊落實雙語導覽

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處為了帶給民眾更優質的旅遊體驗，培訓導覽的鄒旅達人計畫行之有年，透過紮實的產業經營課程與學習互動之方式，進行人才培力訓練，並建立導覽解說劇本，整合部落遊程的資源及文化的解說資料，讓民眾可以感受到更優質的鄒族文化。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

109年部落導覽解說的鄒旅達人的課程，希望能為部落旅遊注入更多元豐沛的新能量，今年課程主軸以個人特質發掘，並搭配技術磨練的實務操作為主，培訓課程分課程、演練、考試三階段進行，並於今明兩天(18日至19日)辦理外語實務訓練，本次共邀請3至4位國外人士到阿里山部落進行兩天一夜的旅遊，並邀請參與培訓之學員透過以往的英語導覽的教學，與上山之國外遊客互動，落實雙語導覽訓練。

圖／交通部觀光局阿里山國家風景區管理處 提供

參與遊程培訓的外國遊客指出，語言是推廣觀光的重要之處，「只要有好的服務，我非常願意再來，以及推薦我的家人朋友一起來阿里山」。阿里山國家風景區管理處處長馬惠達指出，「陪伴部落而不打擾他們原有生活，是我們推廣部落觀光發展，延續部落活力的一大原則，也希望透過解說培力訓練與認證機制，建立屬於我們在地專業導覽人員制度，讓鄒族旅遊可以親近不同文化族群，提供更優質友善的導覽服務。」