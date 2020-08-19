秋冬流感新冠齊發 醫憂：台灣的快篩在哪裡？

時序慢慢靠近10月流感季，新冠肺炎和流感的症狀雷同度高，疫苗施打時程很可能趕不上，各種潛力藥物之療效也尚未確定。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙提醒，防疫要從體外大環境和體內微環境的調控做起，才能阻止病毒繁殖、避免輕症變重症。他也提醒，新冠肺炎治療是「比氣長」，醫療能量絕不能癱瘓，也要有快篩可以區別流感患者，這都是因應秋冬疫情的關鍵。

台大公衛學者今舉辦「新冠肺炎防疫科學說明會」，周百謙演講中提到，八零年代已有研究顯示病毒可以離體存活，但受溫濕度影響，攝氏六度、濕度50%的環境，病毒存活率會明顯提高。所以如果在冷氣房溫度很低、氣管過乾，這會讓鼻腔的環境變得比較有利於病毒繁殖。

周百謙表示，呼吸道是新冠病毒主要攻擊的目標，感染後降低後續氣道發炎和肺炎，除了靠藥物，體內微環境的維持也很重要，這也是為什麼吸菸者容易重症，因為體內環境細胞已破壞。當人感染了病毒，除了用藥，也要回到正常生活作息、降低自律神經壓力，療效才會好。

對於秋冬疫情，周百謙點出篩檢和醫療量能的重要。「中研院國衛院疫苗有傳來好消息，但我們的快篩在哪裡？」周百謙表示，現在最擔心的就是流感季開始之後，由於症狀的相同性太高，如果兩者伴隨發生會難以去格，發展有效的快篩將是重點。否則，到時候可能急診人滿為患，「因為每個人都要關起來，等待PCR檢驗結果出爐。」他也說，如果醫師有敏感度主動找到個案，「應該要謝謝他，而不是檢討他。」

周百謙表示，在國際期刊和國內個案都可以看到，新冠肺癌的重症個案有暫時性的免疫癱瘓，如果加上壓力、疲勞、睡眠呼吸中止等情況，也會加重某些免疫細胞的不反應。為了度過這段暫時的脆弱期，醫療上會用各種支持療法、控制細菌感染的方式，幫助人撐過去並將損害降到最低，所以「這就是比氣長，醫療能量絕對不能癱瘓，」這也是因應秋冬可能疫情的關鍵。

周百謙也提醒，口罩是台灣防疫的關鍵，上升中的口罩需求也是世界趨勢，未來布口罩市場會興起，因為布口罩可回收，但現行口罩在自然界中要185年以上才會分解。再者，台灣未來可善用精良的人工智慧科技，在醫療環境中發展融合「零接觸」的治療模式。